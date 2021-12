Hãng Al Jazeera ngày 18-12 đưa tin hơn 18.000 binh sĩ và nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn ở Philippines, sau khi cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào nước này trong năm nay gây "thiệt hại nặng nề" ở các khu vực miền trung và miền nam.



Công tác triển khai cứu trợ diễn ra khi số người chết do bão Rai tăng lên 33 người. Người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng đã đề nghị được hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu.



Ngày 16-12, siêu bão Rai đổ bộ vào phía đông đảo Siargao với sức gió duy trì tối đa là 195 km/giờ





Thiệt hại do siêu bão Rai gây ra sau khi bão đi qua thành phố Surigao thuộc tỉnh Surigao del Norte. Ảnh: GETTY

Hơn 300.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa khi cơn bão quét ngang các khu vực miền Trung và miền Nam của đất nước. Nó cũng đánh sập hệ thống thông tin liên lạc ở nhiều khu vực và làm đổ các cột điện bê tông.



Ông Salvador Mesa - quan chức tỉnh Negros Occidental, miền Trung Philippines xác nhận 13 người đã chết, hầu hết do đuối nước, và 50 người khác mất tích tại một khu vực bị lũ lụt.



Trong khi đó, ông Mark Timbal - phát ngôn viên của cơ quan thảm họa quốc gia, cho biết "đã có thiệt hại nghiêm trọng" ở đảo Siargao cũng như ở thành phố Surigao trên đảo Mindanao lân cận.



Phóng viên Jamela Alindogan của Al Jazeera đưa tin từ thủ đô Manila của Philippines, cho biết tình hình "khá tuyệt vọng" ở các tỉnh bị ảnh hưởng.



"Những người mà chúng tôi đã nói chuyện cho biết họ cần nước, thuốc, chỗ ở và những vật dụng cơ bản như chăn và chiếu. Nhiều bệnh viện ở những khu vực này bị hư hại một phần. Một số bệnh nhân ở đó cũng cần thực phẩm, thuốc men và các vật dụng khác" - phóng viên này cho biết.



Thiệt hại do siêu bão Rai gây ra sau khi bão đi qua thành phố Surigao thuộc tỉnh Surigao del Norte. Ảnh: AP



Các quan chức vẫn đang cố gắng đánh giá mức độ tàn phá, bao gồm số người đã thiệt mạng, nhưng nỗ lực đó đã bị cản trở do tình trạng hư hỏng các đường dây liên lạc. Các điểm phục vụ du lịch như sân bay và bến cảng đã bị phá hủy nặng nề.



Cũng theo phóng viên Alindogan, những người sống sót "biết ơn vì được sống", nhưng họ lo sợ cuộc sống trong những tháng tới vì sinh kế của họ đã bị xóa sổ hoàn toàn.



"Nhiều khu vực bị ảnh hưởng như Siargao, Bohol, Leyte, chỉ đang từ từ phục hồi sau đại dịch này. Đây là những tỉnh phụ thuộc rất nhiều vào du lịch để kiếm sống. Đây cũng là những khu vực có tỷ lệ đói cao nhất trong vài tháng qua, do các đợt đóng cửa phòng dịch và suy thoái kinh tế" - phóng viên Alindogan cho hay.



Cơ quan thời tiết Philippines cho biết bão hiện đã dịu bớt.



Sau khi tấn công đảo Palawan vào ngày 17-12, bão Rai đã đến Biển Đông và đang hướng về Việt Nam.



Các nhà khoa học từ lâu đã cảnh báo các cơn bão ngày càng trở nên nguy hiểm và xuất hiện thường xuyên hơn do hậu quả của biến đổi khí hậu.