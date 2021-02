Bất mãn ông Trump, nhiều đảng viên Cộng hòa quyết tạo đảng mới

Theo hãng tin Reuters ngày 11-2, hàng chục cựu quan chức đảng Cộng hòa - những người cho rằng đảng này không sẵn sàng đứng lên chống lại cựu Tổng thống Donald Trump và những nỗ lực của ông nhằm phá hoại nền dân chủ Mỹ, đang bàn bạc để thành lập một đảng ly khai trung hữu.



Theo những nguồn thạo tin, những người tham gia các cuộc thảo luận ở giai đoạn đầu bao gồm các cựu đảng viên Cộng hòa, các cựu quan chức Cộng hòa trong chính quyền của các cựu tổng thống Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush và Donald Trump. Ngoài ra, còn có các cựu đại sứ và chiến lược gia của đảng Cộng hòa.



Cựu tổng thống Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Trong số những người tham gia cuộc họp còn có ông John Mitnick - tổng cố vấn cho Bộ An ninh Nội địa dưới thời ông Trump, cựu dân biểu đảng Cộng hòa Charlie Dent, bà Elizabeth Neumann - phó chánh văn phòng Bộ An ninh Nội địa dưới thời ông Trump, và ông Miles Taylor - một cựu quan chức Bộ An ninh nội địa thời ông Trump.



Theo thông tin có được, nhóm này chấp nhận thành viên từ bất kỳ đảng phái nào. Những người tham gia có thể đến từ đảng Dân chủ, đảng tự do hoặc đảng Cộng hòa.

Hơn 120 người trong số họ đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào ngày 5-2 để thảo luận về việc ly khai.



Reuters dẫn nguồn từ những người tham gia cho biết nhóm này sẽ hoạt động trên nền tảng "chủ nghĩa bảo thủ có nguyên tắc", bao gồm việc tuân thủ Hiến pháp và pháp quyền - những ý tưởng mà những người liên quan cho rằng đã bị ông Trump vứt bỏ.



Người dân cho biết kế hoạch sẽ là tranh cử các ứng cử viên trong một số cuộc đua nhưng cũng tán thành các ứng cử viên trung hữu ở những người khác, dù họ là đảng viên Cộng hòa, đảng độc lập hay đảng Dân chủ.



Ông Evan McMullin - người từng là giám đốc chính sách của Hội nghị đảng Cộng hòa tại Hạ viện và ra tranh cử với tư cách độc lập trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, nói với Reuters rằng ông chính là người đồng tổ chức cuộc họp qua nền tảng Zoom.



Ba người tham gia khác cũng xác nhận với Reuters về cuộc họp nhưng đề nghị giấu tên.



Các cuộc đàm phán làm nổi bật sự rạn nứt trong nội bộ rộng rãi về những tuyên bố sai lầm của Trump về gian lận bầu cử và cuộc bạo động ở Điện Capitol. Hầu hết đảng viên Cộng hòa vẫn trung thành mãnh liệt với cựu tổng thống, trong khi những người khác tìm kiếm một hướng đi mới cho đảng.



Những người tham gia cuộc gọi cho biết họ đặc biệt mất tinh thần trước thực tế là hơn một nửa số đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội - tám thượng nghị sĩ và 139 hạ nghị sĩ - đã bỏ phiếu chặn chứng nhận chiến thắng bầu cử của ông Joe Biden vài giờ sau bạo động ở Điện Capitol.



Hầu hết các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cũng đã chỉ ra rằng họ sẽ không ủng hộ việc kết tội Trump trong phiên tòa luận tội ở Thượng viện tuần này.



"Phần lớn đảng Cộng hòa đang cực đoan hóa và đe dọa nền dân chủ Mỹ. Đảng cần phải tuân theo chân lý, lý trí và lý tưởng sáng lập hoặc rõ ràng cần phải có một cái gì đó mới" - ông McMullin nói với Reuters.