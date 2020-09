Các ông lớn công nghệ hợp sức tình báo bảo vệ bầu cử Mỹ

Theo đài CNN, đầu tháng này, Văn phòng phân tích tình báo thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ công bố bản tin tình báo, trong đó cảnh báo rằng Nga đang cố gắng gieo rắc nghi ngờ về tính trung thực của cuộc bầu cử bằng cách tung ra các thông tin sai lệch liên quan việc bỏ phiếu qua thư, nói rằng nó sẽ dẫn tới tình trạng gian lận. Bản tin cũng cho biết TQ và Iran đã và đang nỗ lực giảm thiểu cơ hội tái đắc cử của ông Trump. Kết luận này phù hợp với nhận định của Giám đốc Trung tâm Phản gián và an ninh quốc gia Mỹ William Evanina tháng trước rằng TQ và Iran đang tấn công ông Trump, còn các đặc vụ Nga đang cố gắng để ông Biden không thắng. Giữa tháng 8, Ủy ban Tình báo Thượng viện công bố báo cáo rằng các đặc vụ tình báo Nga đã và đang cố gắng tiếp cận đội tranh cử của ông Trump với mức độ đáng ngại hơn năm 2016. Theo báo New York Times, ngày 9-9, một nhân vật trong Bộ An ninh nội địa Mỹ tiết lộ hồi tháng 5, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien đã yêu cầu Quyền Bộ trưởng An ninh nội địa Chad Wolf ngưng cung cấp đánh giá tình báo về nguy cơ đe dọa của Nga, mà thay vào đó tập trung vào các nguy cơ TQ và Iran. Về nguy cơ cuộc bầu cử bị gian lận, theo CNN, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) nhận xét không có chứng cứ để lo lắng về chuyện gian lận liên quan hình thức bỏ phiếu qua thư, mà dẫu nếu có đi nữa thì mức độ cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Theo một quan chức FBI cấp cao thì cơ quan này “hoàn toàn nhận thức” được khả năng hình thức bỏ phiếu qua thư sẽ được áp dụng rộng rãi vì dịch COVID-19 vẫn đang rất nặng nề ở Mỹ.