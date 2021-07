Giới chức Bangladesh ngày 9-7 cho biết ít nhất 52 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong vụ cháy lớn tại một nhà máy sản xuất nước trái cây ở nước này, theo hãng tin Reuters.

Đám cháy bắt đầu vào tối 8-7 tại tầng trệt của nhà máy cao 6 tầng ở Rupganj thuộc quận Narayanganj, đông nam thủ đô Dhaka, do công ty thực phẩm và nước giải khát Hashem thuộc tập đoàn đa quốc gia Sajeeb của Bangladesh điều hành.



Khói bốc lên từ nhà máy sản xuất nước trái cây ở quận Narayanganj, Bangladesh. Ảnh: REUTERS



“Ba người chết vì nhảy khỏi tòa nhà để thoát thân và 49 thi thể cháy đen đã được tìm thấy cho đến nay” – ông Mustain Billah, quản lý của quận Narayanganj, nói với Reuters qua điện thoại từ hiện trường.

“Các nhân viên cứu hỏa đang vật lộn để kiểm soát hoả hoạn, do hóa chất và vật liệu dễ cháy được lưu trữ bên trong tòa nhà” – quan chức này nói thêm.

Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định, nhưng quan chức cảnh sát Abdullah Al Mamun nói với các phóng viên rằng ba nhóm cảnh sát đã được cử tới để điều tra vụ việc và hành động pháp lý sẽ được xúc tiến với những ai chịu trách nhiệm về vụ hỏa hoạn.

Hàng chục thảm họa xảy ra ở Bangladesh mỗi năm do các tiêu chuẩn an toàn trong xây dựng và phòng cháy chữa cháy kém. Vụ việc ngày 9-7 là tồi tệ nhất kể từ tháng 8-2016, khi hơn 100 người ngã bệnh ở thành phố Chittagong, miền nam nước này sau khi hít phải khí rò rỉ từ một nhà máy sản xuất phân bón.

Những vụ tai nạn trong quá khứ đã làm thui chột ngành dệt may mạnh mẽ của Bangladesh, vốn sử dụng hàng triệu lao động và đóng góp nhiều nhất cho nền kinh tế quốc gia Nam Á này.