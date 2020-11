Chính sách đối ngoại của ông Biden khác ông Trump thế nào?

Ông Biden sẽ tiếp cận châu Á - Thái Bình Dương như thế nào? Tạp chí The Diplomat nhận định dù là dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, hay trước đó là Tổng thống Barack Obama và hiện là ông Joe Biden thì châu Á - Thái Bình Dương vẫn là khu vực địa chiến lược của Mỹ. Do đó, việc tiếp tục tăng cường can thiệp và hợp tác với khu vực này chắc chắn vẫn sẽ là trọng tâm của Mỹ trong thời kỳ mới. Trong chuyến thăm Úc hồi năm 2016, ông Biden từng khẳng định nước Mỹ sẽ không rời bỏ châu Á - Thái Bình Dương và nhấn mạnh Washington sẽ phối hợp cùng các đồng minh đảm bảo vai trò lãnh đạo của Mỹ tại khu vực. Những điều này cũng được ông nhắc đi nhắc lại trong suốt chiến dịch tranh cử và trong cương lĩnh của đảng Dân chủ. Dù vậy, các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương vẫn cần phải kiên nhẫn chờ thêm một thời gian để biết ai sẽ ngồi vào các vị trí quan trọng như ngoại trưởng, cố vấn an ninh quốc gia trong chính quyền của ông Biden. Về vấn đề Biển Đông, theo tờ The Nikkei, các nước Đông Nam Á vẫn sẽ có thể trông chờ vào sự hiện diện thường xuyên của Mỹ ở thực địa, song căng thẳng Mỹ - Trung có thể sẽ giảm xuống và duy trì ở mức dễ kiểm soát hơn.