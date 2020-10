Theo tờ Express (Anh) ngày 25-10, Tổ chức Sáng kiến Theo dõi Tình hình Chiến lược Biển Đông (SCSPI) có trụ sở tại Trung Quốc cho biết chỉ trong tháng 9, Mỹ đã điều ít nhất 60 máy bay trinh sát làm nhiệm vụ do thám Trung Quốc.



Theo SCSPI, số máy bay trinh sát Mỹ điều đi trong tháng 9 lớn hơn nhiều so với những tháng trước đó. Tuy nhiên, số liệu thực tế còn cao hơn vì nhiều máy bay có thể đã ngụy trang hoặc trốn tránh các thiết bị theo dõi.



Ông Alexander Huang - Giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học Tamkang ở Đài Loan cho biết các nhiệm vụ do thám sẽ cho phép Mỹ quan sát hoạt động của các tàu ngầm của Bắc Kinh và cũng "làm quen" với biển.





Một chiếc máy bay do thám E-8C của Mỹ. Ảnh: PUBLIC DOMAIN

Ông nói thêm rằng Mỹ có thể sẽ đặc biệt quan tâm đến khu vực eo biển Luzon (Philippines).



Các máy bay của Mỹ tham gia do thám bao gồm các mẫu RC-135 và E-8C của không quân nước này. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc triển khai chiếc E-8C.



Chiếc máy bay này có khả năng thu thập thông tin gián điệp từ khoảng cách 250 km. Từ xa, nó có thể cho phép người điều khiển xác định chính xác các mục tiêu trên mặt đất cũng như các hệ thống giám sát radar.



Vào tháng 9, SCSPI khẳng định Mỹ đã che giấu các trinh sát cơ của mình bằng cách ngụy trang các máy bay quân sự thành máy bay dân sự. Ngoài ra, tổ chức này cũng nói rằng các máy bay Mỹ đã thay đổi mã nhận dạng điện tử (được gọi là mã hex) để cải trang thành máy bay Malaysia trong ba ngày liên tiếp.



Ngày 19-9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Uông Bân cho biết việc ngụy trang máy bay theo cách như vậy là một "mánh cũ của quân đội Mỹ" và hành động của Mỹ đã "vi phạm nghiêm trọng các quy tắc hàng không quốc tế".