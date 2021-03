Chuyên gia WHO: Chưa loại khả năng COVID-19 rò rỉ từ phòng lab

Tờ The Wall Street Journal ngày 10-3 dẫn phát biểu của TS Peter Daszak, thành viên phái đoàn điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết có thể sẽ mất nhiều năm nữa mới có thể tìm ra nguồn gốc của dịch bệnh.



“Tôi nghĩ chúng ta sẽ không sớm tìm ra nguồn gốc của COVID-19. Trong vài năm tới, chúng ta sẽ có dữ liệu đáng kể về nguồn gốc và cách thức bùng phát của nó, tương tự các dịch bệnh từng bùng phát trước kia” - ông Daszak cho hay.



TS Peter Daszak, thành viên phái đoàn điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Trong khi đó, TS Marion Koopmans, một thành viên khác của nhóm điều tra, chia sẻ thêm rằng hiện có nhiều giả thuyết đang được cân nhắc, gồm cả khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở TP Vũ Hán (Trung Quốc) dù điều này rất khó xảy ra. Các chuyên gia WHO trong chuyến thăm Trung Quốc vừa rồi cũng đã đến thăm ba phòng thí nghiệm gần chợ Hoa Nam và xem xét kỹ lưỡng chương trình thử nghiệm, nghiên cứu tại đây.



Ngày 5-3, có thông tin nhóm điều tra của WHO muốn hủy báo cáo sơ bộ về chuyến đi Trung Quốc, thay vào đó sẽ công bố một báo cáo đầy đủ trong vài tuần tới. Đến nay vẫn chưa rõ tại sao nhóm muốn hủy báo cáo sơ bộ nhưng theo giới quan sát rất có thể do bị áp lực từ quan hệ Mỹ - Trung gia tăng căng thẳng. Chính quyền Bắc Kinh được cho là đang muốn WHO gửi chuyên gia điều tra tại các quốc gia khác, bao gồm Mỹ để tìm hiểu liệu virus SARS-CoV-2 có bắt nguồn từ bên ngoài Trung Quốc và lây lan tới Vũ Hán hay không.