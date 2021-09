Theo tờ South China Morning Post ngày 2-9, Đài Loan sẽ thành lập một cơ quan phòng vệ mới vào năm tới để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị quân sự của hòn đảo trước mối đe dọa ngày càng tăng từ Bắc Kinh.



Theo đề xuất, cơ quan này sẽ thiết kế các biện pháp động viên và phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng dự bị.

Ngoài ra, thông qua các nền tảng trao đổi quân sự hiện có, cơ quan này sẽ tham gia vào các chương trình trao đổi với Mỹ.



Một binh sĩ Đài Loan. Ảnh: AP

Lực lượng dự bị của Đài Loan từ lâu đã bị chỉ trích vì không có khả năng thay thế lực lượng chính quy trong việc chiến đấu trong trường hợp xảy ra chiến tranh vì không được huấn luyện đầy đủ.

Đây được cho là bước đi mới của Đài Loan nhằm ngăn chặn nguy cơ Trung Quốc làm tê liệt hệ thống phòng thủ của hòn đảo.

Ngày 1-9, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết các lực lượng vũ trang của Trung Quốc có thể làm "tê liệt" hệ thống phòng thủ của hòn đảo, cũng như giám sát đầy đủ các hoạt động triển khai của họ, theo kênh Channel News Asia.



Trong báo cáo thường niên trước cơ quan lập pháp về quân đội Trung Quốc, cơ quan phòng vệ Đài Loan đã trình bày một quan điểm mới hơn so với năm ngoái.



Năm 2020, Đài Loan cho rằng Trung Quốc thiếu khả năng thực hiện một cuộc chiến toàn diện nhằm vào hòn đảo. Tuy nhiên, báo cáo năm nay cảnh báo Bắc Kinh có thể phát động cái mà họ gọi là "cuộc tác chiến điện tử cứng và mềm", bao gồm việc ngăn chặn các hoạt động liên lạc ở khu vực phía tây của chuỗi đảo thứ nhất (chạy dài từ Nhật, qua đảo Đài Loan và xuống Philippines).



"Trung Quốc có thể kết hợp lực lượng tác chiến không gian mạng của mình để phát động các cuộc tấn công có dây và không dây nhằm vào hệ thống Internet toàn cầu. Điều này sẽ làm tê liệt năng lực phòng không, chỉ huy trên biển và hệ thống phản công của chúng ta, tạo ra mối đe dọa to lớn đối với chúng ta" - theo báo cáo.



Ngoài ra, văn bản cũng cho biết Trung Quốc cũng đã cải thiện khả năng do thám của mình bằng cách sử dụng hệ thống định vị Beidou, tương đương với hệ thống định vị GPS của Mỹ.



Mặc dù báo cáo của Đài Loan lưu ý Trung Quốc vẫn thiếu khả năng vận tải và hỗ trợ hậu cần cho một cuộc xâm lược quy mô lớn, nhưng quân đội nước này đang nỗ lực để tăng cường những khả năng đó.