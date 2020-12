Giới chức y tế Anh đã đưa ra một số cảnh báo về nhóm đối tượng không nên tiêm vaccine ngừa COVID-19 mang tên BNT162b2 do công ty Pfizer (Mỹ) phối hợp cùng đối tác BioNTech (Đức) nghiên cứu phát triển và sản xuất, đài CNN đưa tin.

Ngày 9-12, Giám đốc điều hành Cơ quan Quản lý Dược phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe Anh (MHRA), bà June Raine cho biết bất kỳ ai có tiền sử sốc phản vệ trước một loại vaccine, thuốc và thực phẩm nào đó thì không nên tiêm vaccine BNT162b2.

"Không nên tiêm liều thứ hai cho những ai đã bị sốc phản vệ sau khi tiêm liều đầu tiên của vaccine này" - bà Raine nói tiếp.

Sốc phản vệ là một phản ứng quá mức của hệ thống miễn dịch với các triệu chứng như khó thở, sưng lưỡi, sưng hoặc căng thắt cổ họng, chóng mặt, đi không vững, ngã quỵ... và có khả năng đe dọa tính mạng. Phản ứng này xảy ra khi cơ thể tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng mà ta mẫn cảm.



Vaccine ngừa COVID-19 do Pfizer và BioNTech hợp tác phát triển - Ảnh minh họa. Ảnh: AFP

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi hai nhân viên y tế có "phản ứng bất lợi" sau khi được tiêm liều vaccine BNT162b2 đầu tiên. Đây là hai trường hợp cá biệt được ghi nhận trong ngày tiêm ngừa COVID-19 đại trà đầu tiên tại Anh (ngày 8-12).

"Như thường thấy ở các loại vaccine mới, MHRA đã khuyến cáo trên cơ sở phòng ngừa rằng những người có tiền sử dị ứng nghiêm trọng không nên được tiêm vaccine này" - Giám đốc Y tế quốc gia (thuộc Cơ quan Y tế Quốc gia Anh - NHS), bác sĩ Stephen Powis nói.

Ông Powis cho biết thêm rằng cả hai trường hợp trên đều đều có tiền sử dị ứng nặng. Hiện tại, sau các phản ứng phản vệ, cả hai "đang hồi phục tốt".

Bà Raine lưu ý rằng rằng "hầu hết mọi người sẽ không bị sốc phản vệ và những lợi ích bảo vệ người dân khỏi COVID-19 lớn hơn nhiều so với những rủi ro".

Bà Raine cũng trấn an người dân rằng vaccine BNT162b2 của Pfizer và BioNTech đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của MHRA về an toàn, chất lượng và hiệu quả, do đó người dân có thể yên tâm tiêm chủng.