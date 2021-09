Đài CNBC dẫn thông tin do chính phủ Mỹ công bố hôm 1-9 cho biết từ tháng 3 đến nay các cơ sở y tế nước này đã vứt bỏ hơn 15 triệu liều vaccine COVID-19 do hết hạn sử dụng.

Theo dữ liệu của chính phủ, hàng triệu liều vaccine thuộc thẩm quyền của chính quyền các bang, có trách nhiệm phải phân phối chúng kể từ đầu tháng 3, đã bị các cơ sở y tế vứt bỏ vì hết hạn sử dụng.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho hay nhiều cơ sở y tế có nhiệm vụ tiêm chủng cho người dân đã phải bỏ đi hàng triệu liều vaccine.



Những lọ vaccine ngừa COVID-19 do tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer sản xuất. Ảnh: REUTERS

Ngoài lý do chính là hết hạn sử dụng thì có một số lượng vaccine bị bỏ vì một số lý do khác, chẳng hạn do lọ đựng bị nứt hoặc gặp trục trặc trong vấn đề ủ đông dẫn đến lỗi bảo quản ở sai nhiệt độ khiến vaccine bị hỏng, hoặc chứa ít liều lượng hơn mức cần thiết, CNBC đưa tin.

Chuỗi nhà thuốc Walgreens báo cáo khoảng 2,6 triệu liều bị lãng phí, trong khi chuỗi nhà thuốc CVS phải vứt bỏ 2,3 triệu liều.



Vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Mỹ Moderna. Ảnh: CNBC

Các bang Texas, North Carolina, Pennsylvania, và Oklahoma là những nơi báo cáo số lượng vaccine bị lãng phí nhiều nhất tại nước này.

Tổng số lượng vaccine bị lãng phí trong tháng 7 là 4,7 triệu liều, tăng 300.000 liều so với 4,4 triệu liều bị vứt bỏ được báo cáo vào tháng 6. Con số này thấp hơn một chút vào tháng 8, ở mức 3,8 triệu liều vaccine, theo báo cáo của CDC.

Tính đến thời điểm hiện tại, có hơn 360 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đã được sử dụng ở Mỹ trong tổng số hơn 440 triệu liều được phân phối. Ngoài ra, Mỹ gửi hơn 100 triệu liều vaccine đến các quốc gia khác.



Kể từ đầu tháng 3, nước Mỹ đã vứt bỏ hơn 15 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: REUTERS

Phản hồi trước thông tin trên, phát ngôn viên CDC Kristen Nordlund nhấn mạnh rằng số lượng vaccine bị lãng phí vẫn rất nhỏ so với số lượng thực sự được đưa vào sử dụng.

“Số lượng vaccine bị lãng phí vẫn còn rất thấp, đó là bằng chứng về sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ liên bang, các cơ sở y tế và các nhà cung cấp vaccine để có thể đảm bảo càng nhiều người được tiêm phòng càng tốt trong khi tìm cách giảm số lượng vaccine bị vứt bỏ trên toàn hệ thống” - bà Nordlund nhận định.

Hiện các quan chức y tế chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thông báo về kế hoạch tiêm bổ sung cho người dân Mỹ để đối phó với số ca bệnh đang gia tăng trở lại trước sự hoành hành của biến thể Delta.