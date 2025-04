Lính Ấn Độ và Pakistan đấu súng sau vụ tấn công khủng bố vùng Kashmir 25/04/2025 19:13

Lực lượng Ấn Độ và Pakistan đã đấu súng trong đêm bằng vũ khí cỡ nhỏ dọc theo Đường Kiểm soát (LOC) - một đường biên giới nhưng không chính thức chia vùng Kashmir, trong bối cảnh quan hệ hai nước đang hết sức căng thẳng sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào du khách ở Kashmir hôm 22-4, theo hãng tin Al Jazeera.

Ngày 25-4, các nguồn tin quân đội Ấn Độ cho biết rằng phía Pakistan đã khơi mào vụ đấu súng. Một quan chức chính phủ ở khu vực Kashmir do Pakistan quản lý cũng xác nhận với hãng tin AFP rằng binh sĩ của 2 bên đã đấu súng, nhưng không cho biết bên nào khơi mào.

Một binh sĩ Ấn Độ canh gác ở TP Srinagar (thuộc khu Jammu và Kashmir) ngày 24-4. Ảnh: AFP

"Không có vụ nổ súng nào vào dân thường" - ông Syed Ashfaq Gilani, quan chức Pakistan, chia sẻ với AFP.

Không rõ cuộc đấu súng diễn ra ở khu vực nào dọc theo LOC, cũng như không rõ thương vong sau vụ đấu súng.

Trước đó, tờ The Times of India đưa tin ít nhất 28 người đã thiệt mạng vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng xảy ra ngày 22-4 tại khu du lịch nổi tiếng Baisaran, gần thị trấn nghỉ dưỡng Pahalgam ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Nhóm Mặt trận Kháng chiến (TRF), được cho là nhánh của nhóm vũ trang Lashkar-e-Taiba có trụ sở tại Pakistan, sau đó nhận trách nhiệm về vụ tấn công.