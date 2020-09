Ngày 9-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được ông Christian Tybring-Gjedde - một thành viên thuộc Quốc hội Na Uy đề cử cho giải Nobel Hòa bình năm 2021 vì những nỗ lực trong việc giải quyết các cuộc xung đột kéo dài trên thế giới, theo kênh truyền hình Fox News.



Đề cử được ông Tybring-Gjedde đưa ra chỉ vài tuần sau khi ông Trump thực hiện vai trò là cầu nối giúp Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ.



Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

“Nói về công lao của ông Trump, tôi nghĩ ông ấy là người đã có nhiều cố gắng thúc đẩy hòa bình giữa các nước hơn so với hầu hết các ứng cử viên còn lại” - ông Tybring-Gjedde - Chủ tịch phái đoàn Na Uy tại Hội đồng Nghị viện NATO - nói trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Fox News.



Trong thư đề cử gửi Ủy ban Nobel, ông Tybring-Gjedde cho biết chính quyền ông Trump đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập quan hệ giữa Israel và UAE.



“Có thể thấy, nhiều người mong đợi các nước Trung Đông khác sẽ tiếp bước UAE. Đây có thể là một yếu tố thay đổi cục diện Trung Đông, biến nơi này thành một khu vực hợp tác và thịnh vượng” - ông viết.



Ông còn chỉ ra "vai trò quan trọng của Tổng thống trong việc tạo điều kiện tiếp xúc giữa các bên xung đột và tạo động lực mới cho các cuộc xung đột kéo dài khác như tranh chấp ở vùng Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan, xung đột liên triều và đối phó với chương trình hạt nhân của Triều Tiên”.



Ngoài ra, ông Tybring-Gjedde cũng dành nhiều lời khen cho ông Trump vì đã rút một số lượng lớn quân khỏi Trung Đông.



Đây không phải là lần đầu ông Trump được đề cử cho giải thưởng này. Vào năm 2018, ông Tybring-Gjedde từng đề cử ông Trump sau việc ông tham gia cuộc hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore.

Nói về lý do đề cử ông Trump, ông Tybring-Gjedde - thành viên của một đảng dân túy theo khuynh hướng bảo thủ ở Na Uy nói với Fox News rằng ông làm điều này không phải là để tranh thủ sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ.



“Tôi không phải là người ủng hộ nhiệt tình của ông Trump. Ủy ban nên xem xét sự việc và đánh giá ông ấy dựa trên sự thật, chứ không phải dựa trên cách ông ấy hành xử. Những gì mà những người được trao giải Nobel Hòa bình trong những năm gần đây làm được là ít hơn nhiều so với ông Trump” - ông nói.



Người quyết định ai sẽ nhận giải Nobel Hòa bình 2021 là Ủy ban Nobel gồm năm người do Quốc hội Na Uy chỉ định. Người nhận giải thưởng này sẽ được công bố vào tháng 10 năm sau.