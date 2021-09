Theo tờ South China Morning Post, Lực lượng Tuần duyên Mỹ đang thực hiện nỗ lực đóng tàu lớn nhất kể từ Thế chiến II nhằm hiện đại hóa hạm đội và thiết lập sự hiện diện ở Thái Bình Dương.



Đóng hơn 100 tàu tuần duyên mới

Đô đốc Linda Fagan - phó chỉ huy Lực lượng Tuần Duyên Mỹ cho biết việc mở rộng sẽ giúp tăng cường tuần tra trong khu khu vực, chống lại hành vi "đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định" (IUU), và chống lại "những kẻ xấu"



"Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã cam kết với với Bộ tư lệnh khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Chúng tôi đang trong quá trình xây dựng chương trình đóng tàu lớn nhất kể từ Thế chiến II" - bà Fagan phát biểu tại hội nghị Trao đổi An ninh Hàng hải Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ở Hawaii vào tuần này.



Một tàu Nhật tập trận chung với tàu tuần duyên Mỹ Munro (trái) ở biển Hoa Đông vào ngày 26-8. Ảnh: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ NHẬT

Theo bà Fagan, Mỹ đang đóng hơn 100 tàu tuần duyên. Trong số đó, 11 chiếc phục vụ cho an ninh quốc gia, 25 chiếc thực hiện tuần tra ngoài khơi, 3 chiếc làm nhiệm vụ ở vùng cực và 64 tàu phản ứng nhanh, có khả năng di chuyển hơn 16.000 km để thi hành luật.



Tuy nhiên, bà Fagan không nói rõ có bao nhiêu tàu sẽ được triển khai đến Thái Bình Dương.

Chống lại "kẻ xấu"



Không đề cập Trung Quốc, Chuẩn Đô đốc Hải quân Blake Converse - Phó Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết ngăn chặn hành vi IUU là một phần trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ.

Theo ông Converse, nỗ lực này cũng nhằm giúp các quốc gia nhỏ và có nguồn lực hạn chế chống lại hành vi "săn mồi", và chia sẻ thông tin với các hòn đảo nhỏ bé và các quốc gia khác. Điều này nhằm giúp họ đối phó trong trường hợp "các tàu hoặc đội tàu đánh cá được nhà nước bảo trợ tiến hành đe dọa các tàu đánh cá của các quốc gia khác".



"Mặc dù Hải quân có thể không phải là cơ quan đầu tiên mà bạn nghĩ đến khi nói đến đánh bắt cá, nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng, chúng tôi đã rất đầu tư vào nhiệm vụ này" - ông nói thêm.



"Nó thực sự phản ánh cam kết lâu dài của chúng tôi, không chỉ đối với việc ngăn chặn hành vi IUU mà còn đối với các quan hệ đối tác. Năng lực và khả năng rất quan trọng đối với tất cả chúng ta vì chúng ta chống lại không chỉ IUU mà còn các tác nhân xấu khác trong khu vực" - bà Fagen nói.



Chuẩn đô đốc Blake Converse - phó chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Bình luận trên được đưa ra sau khi Trung Quốc ban hành luật an toàn hàng hải sửa đổi, trong đó yêu cầu tất cả các tàu nước ngoài đi vào "lãnh hải" - khái niệm mơ hồ nước này đặt ra nhằm thực hiện âm mưu bành trường, phải báo cáo đầy đủ thông với cơ quan hàng hải Trung Quốc.



Đề cập trực tiếp duy nhất của ông Converse về Trung Quốc là nhắc lại gần như từng chữ một trong tuyên bố của Lầu Năm Góc được công bố vào tuần trước.



Ông nói: "Các yêu sách hàng hải bất hợp pháp và sâu rộng, bao gồm cả ở Biển Đông đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do hàng hải, bao gồm tự do trên biển và hàng không, thương mại tự do và thương mại hợp pháp không bị cản trở".



Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền phi pháp ở hầu hết Biển Đông và từ chối thi hành phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài thường trực, trong đó khẳng định các yêu sách về quyền lịch sử của nước này đối với các vùng biển bên trong "đường chín đoạn" đều không có hiệu lực pháp luật.



Sự hiện diện ngày càng tăng của Lực lượng Bảo vệ Tuần duyên Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chắc chắn sẽ làm xấu đi mối quan hệ giữa hai bên, vì căng thẳng đã tăng cao sau khi quân đội Mỹ tăng cường tuần tra ở Biển Đông.



Washington có các thỏa thuận với 11 quốc đảo Thái Bình Dương nhằm ngăn chặn hành vi IUU. Thỏa thuận cho phép các nhân viên thực thi pháp luật từ các nước đối tác lên tàu của cảnh sát biển Mỹ khi họ đang tuần tra hoặc ngược lại. Các cơ quan chức năng của quốc gia này cũng có thể cho phép lực lượng Mỹ thay mặt họ thực hiện hành động.



Mỹ cũng làm việc với các nước Đông Nam Á thông qua hoạt động đào tạo chung như Sáng kiến thực thi pháp luật hàng hải Đông Nam Á. Mỹ đã tổ chức các cuộc tập trận thường niên với các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam, Campuchia, Malaysia và Thái Lan kể từ năm 2012.