Mỹ trừng phạt 5 công ty Nga-Trung liên quan tên lửa Iran

Mỹ trừng phạt năm công ty có trụ sở tại Trung Quốc và tại Nga với cáo buộc góp phần thúc đẩy chương trình tên lửa của Iran. Một quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ có thêm biện pháp trừng phạt.



Ông Elliot Abrams, đặc phái viên Mỹ về Iran tại Đại sứ quán Mỹ ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) ngày 12-11. Ảnh: Kamran Jebreili/AP



Theo báo South China Morning Post (SCMP), lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào hai công ty có trụ sở tại Trung Quốc là Chengdu Best New Materials và Zibo Elim Trade Company. Bên cạnh đó, ba công ty có trụ sở tại Nga bị đưa và danh sách trừng phạt của Mỹ gồm Nilco Group, Elecon and Aviazapchast.

Phát biểu tại một sự kiện của Viện Beirut hôm 25-11, ông Elliott Abrams, đặc phái viên của Mỹ tại Iran cho biết Bộ Tài chính Mỹ có kế hoạch áp lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào Iran trong những tuần tới liên quan tới vũ khí, vũ khí hủy diệt hàng loạt và những vi phạm nhân quyền.

“Chính sách của chúng tôi sẽ vẫn như vậy cho tới ngày 20-1-2021” – ông Abrams nhấn mạnh.

Mỹ tăng cường sức ép lên Iran kể từ khi Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân đa quốc gia năm 2015, trong đó các nước cam kết nới lỏng trừng phạt, đổi lại Iran giới hạn chương trình hạt nhân nước mình.

Hoạt động xuất khẩu dầu của Iran bị hạn chế trong khi hệ thống ngân hàng và quân đội hứng trừng phạt.

Trước đó trong tháng 11, các thanh sát viên của Liên Hợp Quốc xác nhận Iran đã bổ sung vào kho nhiên liệu hạt nhân được làm giàu của nươc này, vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Chính phủ Iran đã phủ nhận việc theo đuổi nghiên cứu vũ khí hạt nhân.