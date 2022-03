Hãng thông tấn Ukrinform ngày 4-3 dẫn báo cáo từ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận về tình hình liên quan đến vụ Nga pháo kích và chiếm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.



Một báo cáo khác lưu ý rằng ông Biden và ông Zelensky đã cùng thúc giục Nga ngừng các hoạt động quân sự trong khu vực và cho phép lực lượng cứu hỏa và lực lượng ứng cứu khẩn cấp tiếp cận khu vực này.





Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: UKRINFORM

Tổng thống Mỹ cũng đã nói chuyện với Thứ trưởng An ninh Hạt nhân của Bộ Năng lượng Mỹ và Quản trị viên của Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia để nhận thông tin cập nhật về tình hình tại nhà máy."Tổng thống Biden sẽ tiếp tục được cập nhật tình hình thường xuyên" - báo cáo viết.Cùng ngày, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thảo luận với Tổng thống Zelensky về tình hình tại nhà máy Zaporizhzhia và cho biết ông sẽ kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, theo Ukrinform.