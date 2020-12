Ngoại trưởng Pompeo cách ly vì tiếp xúc ca nhiễm COVID-19

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tiếp xúc với một người bị nhiễm COVID-19 và sẽ phải cách ly, hãng tin Reuters dẫn lời Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 16-12.

"Ngoại trưởng Pompeo được xác định là đã tiếp xúc với một người nhiễm COVID-19. Vì lý do bảo mật, chúng tôi không tiết lộ danh tính cá nhân đó. Hiện ngoại trưởng đã được làm xét nghiệm và cho kết quả âm tính với virus.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) thì ông vẫn phải cách ly. Đội ngũ y tế của bộ đang theo dõi chặt chẽ tình hình của ông ấy" - phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.



Ông Pompeo hiện đang phải cách ly vì tiếp xúc với người nhiễm COVID-19. Ảnh: REUTERS



Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không trả lời việc ông Pompeo đã tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh như thế nào. Tờ The Washington Post hôm 15-12 đưa tin rằng ông Pompeo đã hủy một bài phát biểu mà ông dự kiến sẽ trình bày tại một bữa tiệc do Bộ Ngoại giao tổ chức.



Ông Pompeo không có bất kỳ cuộc hẹn hoặc sự kiện nào trong lịch trình công khai do Bộ Ngoại giao công bố vào cuối ngày 15-12.

Sự kiện kể trên của Bộ Ngoại giao Mỹ từng bị chỉ trích vì có đến 900 người tham dự trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ở nước này vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Hồi đầu tháng này, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Bob Menendez đã kêu gọi ông Pompeo hủy bỏ sự kiện này để tránh "rủi ro sức khỏe" đối với những người khác.