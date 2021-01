Tờ The New York Times dẫn lời tướng Daniel Hokanson, người đứng đầu lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ, cho biết tất cả binh sĩ tham gia đảm bảo an ninh ở Washington, D.C. đều đã được Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phối hợp với Cơ quan Mật vụ Mỹ sàng lọc, kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng để đảm bảo kỷ luật cao nhất.