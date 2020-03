Trong cuộc phỏng vấn do kênh Rossiya-24 phát sóng ngày 4-3, Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói rằng người Thổ Nhĩ Kỳ và người Syria hòa quyện về văn hóa và không có lý do gì thù địch lẫn nhau. Ông Al-Assad còn nói không có lý do gì để người Thổ Nhĩ Kỳ chết ở Syria.



Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: REUTERS

“Chúng tôi nói về người Thổ Nhĩ Kỳ như những người anh em của chúng tôi. Tôi xin hỏi người Thổ Nhĩ Kỳ rằng các bạn có vấn đề gì với Syria? Vấn đề đó là gì mà đến mức công dân Thổ Nhĩ Kỳ phải chết ở Syria?” - ông Al-Assad nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Syria nói thêm rằng Syria và Thổ Nhĩ Kỳ có mối ràng buộc về văn hóa, có nhiều nhóm dân tộc của Thổ Nhĩ Kỳ sống ở Syria và ngược lại, cũng như có những cuộc hôn nhân đa sắc tộc.

Ông Al-Assad nói rằng sự kết nối giữa các nền văn hóa này xuất phát từ lịch sử của hai nước, vì vậy các cuộc xung đột nghiêm trọng giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ là phi lý.

“Hành động thù địch nào - lớn hay nhỏ - mà người dân Syria đã thực hiện chống lại người dân Thổ Nhĩ Kỳ? Không có chuyện đó. Có những cuộc hôn nhân giữa người Syria và người Thổ Nhĩ Kỳ, có những lợi ích chung quan trọng. Sự giao thoa văn hóa lẫn nhau này được xác định về mặt lịch sử, vì thế thật vô lý khi chúng tôi có một số bất đồng nghiêm trọng giữa hai quốc gia” - ông Al-Assad nói trong cuộc phỏng vấn.

Kênh Rossiya-24 sẽ phát sóng toàn bộ cuộc phỏng vấn này vào ngày 5-3. Cuộc phỏng vấn được thực hiện giữa lúc binh sĩ Syria và binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ giao tranh quyết liệt và dẫn đến thương vong lẫn nhau tại tỉnh Idlib - tây bắc Syria.

Tỉnh Idlib, thành trì cuối cùng của các nhóm vũ trang chống chính phủ Syria, đã chứng kiến sự tiến bộ của lực lượng ông Al-Assad trong nhiều tháng qua khi những phần tử cực đoan bị đẩy khỏi biên giới tỉnh này.

Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự mang tên Lá chắn mùa xuân hồi tuần trước, sau khi quân đội Syria tấn công các vị trí khủng bố khiến 34 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng ở Idlib. Theo quân đội Nga, binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động lẫn vào các tay súng khủng bố Mặt trận Al-Nusra trong khu vực.

Ankara tuyên bố vô hiệu hóa 300 binh sĩ Syria và phá hủy nhiều phương tiện quân sự để trả đũa.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập 12 trạm quan sát ở Idlib theo thỏa thuận Sochi ký với Nga năm 2018. Theo thỏa thuận, Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa vụ đảm bảo an ninh biên giới và tách bạch các nhóm vũ trang ôn hòa với những nhóm khủng bố. Tuy nhiên, Nga cho hay phía Thổ Nhĩ Kỳ đã không tuân thủ những cam kết này.