Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thúc đẩy đáng kể ảnh hưởng của Washington tại Đông Nam Á dựa trên nhận thức khu vực này là chìa khóa thành công của chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đây là phát ngôn của ông Kurt Campbell - Điều phối viên khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, theo tờ Asia Nikkei hôm 6-7.



Ông Campbell là một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và được xem là “kiến trúc sư” của chính sách “xoay trục” sang châu Á.



Điều phối viên về an ninh Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Kurt Campbell. Ảnh: Saeed Khan/AFP/GETTY IMAGES

Can dự bền lâu tại Đông Nam Á

Trong bài phát biểu trực tuyến tại hội thảo do tổ chức giáo dục Asia Society (Mỹ) thực hiện, ông Campbell nhận định: “Chúng tôi nhận thức đầy đủ rằng để có một chiến lược châu Á hiệu quả, một cách tiếp cận Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thực chất, chúng tôi phải hành động nhiều hơn nữa tại Đông Nam Á”.

Ông Campbell nói rằng các dự trù tại Đông Nam Á của Mỹ có phần gặp phải trở ngại do Đối thoại Shangri-La bị huỷ và các hội nghị khu vực khác cũng chuyển sang trực tuyến do đại dịch COVID-19. Tuy vậy, thông qua viện trợ vaccine và viện trợ mới về hạ tầng, Mỹ đã tìm cách can dự bền lâu tại khu vực Đông Nam Á.

“Chúng tôi đã thực hiện điều này thông qua chương trình vaccine và hợp tác với nhóm Bộ tứ (Mỹ, Úc, Nhật, Ấn Độ). Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng vaccine sẽ được cung cấp cho các nước Đông Nam Á và Thái Bình Dương vào năm 2022” - ông Campbell cho hay.

Trên lĩnh vực cơ sở hạ tầng, Điều phối viên khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương cho biết chính quyền ông Biden đang xem xét cẩn thận cách áp dụng các yếu tố trong kế hoạch “Xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn" (B3W) được đề xuất tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 vừa qua.

Kế hoạch toàn cầu B3W nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng ở các nước thu nhập thấp và trung bình và được cho là một phần trong nỗ lực đối trọng sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc.

Chiến lược đối phó hiệu quả với Trung Quốc

Tại sự kiện này, ông Campbell cũng đã đề cập tới mối đe dọa Trung Quốc. Ông nhận định rằng “Một Trung Quốc rất quyết đoán đang muốn đóng vai trò dẫn đầu toàn cầu cũng như tham vọng định hình lại trật tự khu vực châu Á và có quan điểm thực sự không thiện cảm với Mỹ”.

Ông tin rằng hợp tác giữa Washington và Bắc Kinh sẽ bị giới hạn và cạnh tranh sẽ tăng lên. Do vậy, để đối phó với các thách thức từ Bắc Kinh, ông Campbell nhấn mạnh Washington cần đưa châu Á trở thành trọng tâm chính sách.

Tuy nhiên ông cho biết thách thức lớn nhất đối với Mỹ là đề ra một chiến lược có thể cho Trung Quốc một cơ hội nhưng vẫn đảm bảo một phản ứng đủ mạnh nếu Bắc Kinh hành động trái ngược với việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Đề cập tới vấn đề Đài Loan, ông Campbell nhận định đây là vấn đề nhạy cảm trong quan hệ song phương và nhấn mạnh Nhà Trắng không có ý định thay đổi nguyên trạng.

“Chúng tôi ủng hộ mối quan hệ không chính thức mạnh mẽ với Đài Loan. Nhưng chúng tôi không ủng hộ Đài Loan độc lập” - ông Campbell nói.