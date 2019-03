Đài CNN cho hay, tại bang Florida (Mỹ) vào chiều hôm 29-3, ông Trump cho biết, ông có thể đóng cửa biên giới trong một "thời gian dài" và khẳng định Mỹ đã hết chỗ giam giữ những người nhập cư không có giấy tờ.

Trong hai tuần qua, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ tuyên bố rằng họ sẽ thả số người di cư bị bắt ở bang Arizona, cũng như khu vực Del Rio và Thung lũng Rio Grande của bang Texas. Và có nhiều người sẽ bị bắt tại biên giới vào tháng 3 hơn các tháng khác kể từ năm 2008.

Cho đến nay, theo kế hoạch của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, một số sĩ quan từ các cảng nhập cảnh hợp pháp sẽ được điều động sang hỗ trợ ngăn chặn dòng người di cư trái phép. Kế hoạch này sẽ không đóng hoàn toàn các cảng ở biên giới phía nam.

Trong một tuyên bố hôm 29-3, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen nói rằng có một "cuộc khủng hoảng" ở biên giới và "hệ thống an ninh đang rơi tự do".

Nhưng giới chức Mỹ cho hay việc đóng hoàn toàn các cổng nhập cảnh chỉ là "trên giấy". Bộ An ninh Nội địa Mỹ đang "nhìn từ góc độ hoạt động thực tiễn" và lãnh đạo Bộ này sẽ đưa ra "khuyến nghị phù hợp cho Tổng thống Mỹ".

Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận về tính hợp pháp của việc đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần biên giới của Tổng thống.



Không rõ liệu việc đóng cửa này có giới hạn các đối tượng khác xuất và nhập cảnh vào Mỹ hay không. Nếu bao gồm các đoàn tàu và xe tải xuyên quốc gia nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa với các nước Mỹ Latinh, việc đóng cửa có thể là mối đe dọa lớn đối với thương mại quốc tế, với gần 400 triệu khách du lịch mỗi năm, giá trị thương mại 2,3 tỷ USD và gần 30 triệu xe tải, xe lửa và container chở hàng mỗi năm.



Trước đây, vào tháng 11 và 12 năm ngoái, ông Trump đã hai lần đe dọa đóng cửa biên giới để chặn người di cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, cả hai lần ông đều không thực hiện.



Việc đưa ra thời hạn ở lần tuyên bố này thể hiện sự quyết tâm của Tổng thống Mỹ trong việc thay đổi tình hình an ninh ở đường biên giới phía Nam.