Ngày 25-2, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi đưa ra lời đe dọa về việc sử dụng vũ khí hạt nhân, cần hiểu rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng là một liên minh hạt nhân. Tuy nhiên, ông ông loại trừ sự can thiệp quân sự do NATO dẫn đầu để bảo vệ Ukraine, theo hãng tin Reuters.



Khi được hỏi liệu lời đe dọa "hậu quả mà bạn chưa từng gặp phải trong lịch sử" của ông Putin có tương đương với việc đe dọa Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột Ukraine hay không, Ngoại trưởng Le Drian cho biết nó đã được hiểu như vậy.





Ngoại trường Pháp Jean-Yves Le Drian. Ảnh: REUTERS

"Đúng vậy, tôi nghĩ rằng ông Putin cũng phải hiểu rằng NATO là một liên minh hạt nhân. Đó là tất cả những gì tôi sẽ nói về điều này" - Le Drian nói hôm thứ Năm trên kênh truyền hình Pháp TF1.



Phát biểu từ Điện Kremlin ngày 24-2 sau khi phát động cuộc tấn công của quân đội Nga vào Ukraine, ông Putin cho biết Nga sẽ đáp trả ngay lập tức nếu bất kỳ lực lượng bên ngoài nào cố gắng can thiệp vào hành động của họ.



"Bất cứ ai cố gắng cản trở chúng tôi, và thậm chí gây ra mối đe dọa cho đất nước chúng tôi, cho người dân của chúng tôi, nên biết rằng phản ứng của Nga sẽ đế ngay lập tức. Và nó sẽ dẫn bạn đến những hậu quả mà bạn chưa từng gặp phải trong lịch sử" - Tổng thống Nga nói.



Trước đó cùng ngày, các nhà lãnh đạo phương Tây đã đe dọa các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có đối với Nga, nhưng không ai lập luận về một cuộc can thiệp quân sự do NATO dẫn đầu để bảo vệ Ukraine.