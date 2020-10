Quan chức Mỹ tới Syria đàm phán bí mật với chính phủ ông Assad

Ông Kash Patel, quan chức chống khủng bố hàng đầu của Nhà Trắng gần đây đã tới Damascus để thảo luận với chính phủ Syria về việc trả tự do cho các công dân Mỹ bị bắt giữ tại đây. Thông tin này do báo The Wall Street Journal dẫn các nguồn tin giấu trên trong chính phủ Mỹ cho biết.



Ông Austin Tice, nhà báo tự do và cựu thủy quân lục chiến của Mỹ mất tích ở Syria năm 2012. Ảnh: Fort Worth Star-Telegram/Tribune News Service/GETTY IMAGES



Hiện chưa rõ các cuộc đàm phán bí mật giữa quan chức Mỹ và chính phủ Syria diễn ra vào ngày nào.

Nếu thông tin này chính xác thì đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Mỹ gặp chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad kể từ năm 2010.

Theo The Wall Street Journal, ông Patel – phó trợ lý của Tổng thống Donald Trump đang cố gắng tìm tự do cho ít nhất hai công dân Mỹ được cho bị bắt giữ tại Syria. Hai người này là ông Austin Tice – cựu thủy quân lục chiến và nhà báo tự do và ông Majd Kamalmaz – nhà trị liệu người Mỹ gốc Syria.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Hồi tháng 3, Tổng thống Trump cho biết chính phủ ông đang làm việc rất tích cực với Syria để đưa ông Austin Tice trở về Mỹ.

Hồi tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiết lộ hồi tháng 3, ông Trump gửi thư cho ông Assad đề nghị đối thoại trực tiếp về vụ nhà báo này.

Ông Tice mất tích tại Syria tháng 8-2012. Chính phủ Mỹ đã treo thưởng một triệu USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin có thể giúp ông Tice được tự do.

Ông Majd Kamalmaz mất tích sau khi bị chặn lại tại một chốt kiểm soát của chính phủ Syria năm 2017.

Theo hãng tin Reuters, ít nhất bốn người Mỹ khác được cho đang bị chính phủ Syria giam giữ, song có rất ít thông tin về những trường hợp này.