Lầu Năm Góc đã ra lệnh các chỉ huy quân sự lập kế hoạch tăng cường các nguồn lực chiến đấu của Mỹ ở Iraq. Thông tin này do báo The New York Times dẫn lời các quan chức giấu tên nắm được chỉ thị này cho biết hôm 27-3.

Theo The New York Times, Bộ Quốc phòng Mỹ tuần trước ban hành một chỉ thị mật yêu cầu “chuẩn bị một chiến dịch để tiêu diệt một nhóm lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn vốn đang đe dọa nhiều cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ”.



Lính Mỹ tại sân bay Qayyarah, Iraq. Ảnh: REUTERS

Kataib Hezbollah - lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq và “các lực lượng bán quân sự Iran – các thành viên thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nằm trong danh sách những mục tiêu tiềm năng của kế hoạch trên của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khi được báo cáo về sáng kiến này trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục hôm 19-3 đã không bật đèn xanh ngay lập tức, song cũng không phản đối mà cho phép kế hoạch được tiếp tục.

Chỉ huy cấp cao của Mỹ tại Iraq – Thiếu tướng Robert P. White được cho đã tỏ ra nghi ngờ về tính khả thi của các kế hoạch của Lầu Năm Góc.

Ông White phản ứng với chỉ thị trên bằng một thông điệp nội bộ, trong đó nói rằng những chiến dịch như vậy có thể “rất đẫm máu và phản tác đụng”, đồng thời có nguy cơ bùng nổ chiến tranh với Iran.

Vị chỉ huy cấp cao này cũng lưu ý rằng một chiến dịch mới sẽ đòi hỏi thêm hàng ngàn lính Mỹ có mặt tại Iraq và chuyển đổi các nguồn lực từ những sứ mệnh ban đầu của quân đội Mỹ tại đây là huấn luyện binh sĩ Iraq chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Theo The New York Times.

Lời nhắn của tướng White cũng chuyển đi thông điệp rằng những chiến dịch trên sẽ phá vỡ thỏa thuận hiện tại với chính phủ Iraq, trong đó cho phép binh sĩ Mỹ hiện diện tại nước này.

Việc khẩn trương lập ra một kế hoạch tấn công các nhóm lực lượng dân quân thân Iran được các quan chức Mỹ mô tả là động thái nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công mới tiềm năng từ Kataib Hezbollah và các nhóm dân quân Shiite khác chống lại binh sĩ Mỹ, The New York Times cho biết.

Kataib Hezbollah được cho đã cảnh báo các thành viên của mình chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiềm năng của Mỹ và đã đe dọa trả đũa Mỹ.



Xe quân sự Mỹ tại căn cứ không quân Al Asad ở Iraq hồi tháng 1. Ảnh: The New York Times

Những thông tin quân sự nội bộ của Mỹ được The New York Times đăng tải trong bối cảnh những lo ngại ngày càng tăng liên quan tới đại dịch COVID-19. Quân đội Mỹ sẽ đình chỉ huấn luyện quân sự để ngăn dịch bệnh lây lan. Mỹ hiện là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất trên thế giới với hơn 100.000 ca.

Cẳng thẳng liên quan tới Mỹ ở Iraq leo thang sau vụ Mỹ không kích chết Tướng Qassem Soleimani – chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc IRGC và người thành lập Kataib Hezbollah – ông Abu Mahdi al-Muhandis hồi tháng 1 gần sân bay quốc tế Baghdad (Iraq).

Vụ tấn công này được cho là đòn đáp trả vụ một nhà thầu Mỹ bị lực lượng dân quân Kataib Hezbollah ở Iraq được Iran hậu thuẫn giết chết.

Kể từ đó, các căn cứ có lính Mỹ và lính liên quân đồn trú tại Iraq liên tục bị tấn công. Lầu Năm Góc quy trách nhiệm cho Kataib Hezbollah.

Chỉ trong tháng 3, căn cứ Camp Taji ở phía bắc thủ đô Baghdad (Iraq) có lính Mỹ và lính liên quân đồn trú hai lần liên tiếp bị lực lượng dân quân Kataib Hezbollah phóng tên lửa vào ngày 11-3 và 14-3.