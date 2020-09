Trung Quốc nói sẽ 'phản ứng chính đáng' các hạn chế mới của Mỹ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 3-9 cho biết họ sẽ đưa ra các “phản ứng chính đáng” đối với những hạn chế mới nhất của chính quyền Mỹ đối với các nhà ngoại giao Trung Quốc với lý do an ninh.

Theo đài CGTN, phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh đã lên án quyết định của Mỹ là "phi lý" và "ảo tưởng".

Washington đã áp đặt các hạn chế và rào cản mới đối với các nhà ngoại giao Trung Quốc tại Mỹ và hành vi như vậy vi phạm nghiêm trọng luật pháp và quy tắc quốc tế và nó làm gián đoạn nghiêm trọng các tương tác và trao đổi song phương bình thường, theo bà Hoa.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm: “Chúng tôi cực lực phản đối và kêu gọi Mỹ sửa chữa sai lầm và thu hồi quyết định này”.



Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: REUTERS

Trước đó, theo trang tin Tài Tân, đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cũng đã đưa ra một tuyên bố tương tự lên án quyết định của Mỹ và cũng kêu gọi chính quyền của Tổng thống Donald Trump rút lại quyết định của mình.

"Quyết định này đã hoàn toàn chà đạp lên Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao và Công ước Vienna về auan hệ lãnh sự, và Trung Quốc kiên quyết phản đối điều đó" – tuyên bố của đại sứ quán Trung Quốc cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 2-9 tuyên bố các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc làm việc tại Mỹ sẽ phải xin phép chính phủ Mỹ trước khi tham gia một số hoạt động thường lệ.

Cụ thể, Mỹ yêu cầu các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc phải được sự chấp thuận trước khi đi thăm các trường đại học Mỹ và gặp gỡ giới chức chính quyền địa phương ở nước này.

"Các sự kiện văn hóa với các nhóm lớn hơn 50 người do đại sứ quán và các cơ quan lãnh sự Trung Quốc tổ chức bên ngoài các cơ sở phái bộ cũng sẽ cần sự chấp thuận của chúng tôi" – đài CNN dẫn lời ông Pompeo tuyên bố trong một cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trong khuôn khổ chiến dịch chống lại các hoạt động gây ảnh hưởng và gián điệp của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ cũng sẽ hành động để giúp đảm bảo tất cả các tài khoản mạng xã hội của đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc được "định danh phù hợp".

Tuyên bố hôm 2-9 là sự leo thang so với động thái hồi tháng 10 năm ngoái, khi chính phủ Mỹ yêu cầu các nhà ngoại giao Trung Quốc báo cáo trước bất kỳ cuộc họp và chuyến thăm chính thức nào với các quan chức nhà nước, văn phòng địa phương và thành phố, cơ sở giáo dục và cơ sở nghiên cứu nhằm đáp lại những hạn chế mà các nhà ngoại giao Mỹ phải đối mặt tại Trung Quốc.

Giới chức cấp cao Mỹ vào thời điểm đó nhấn mạnh các nhà ngoại giao Trung Quốc không bắt buộc phải xin phép các chuyến thăm này, chỉ có điều họ phải báo cáo các chuyến thăm này với Bộ Ngoại giao Mỹ.

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở nên tồi tệ do Bắc Kinh và Washington thực hiện một loạt biện pháp trả đũa trong nhiều tháng qua.

Tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã định danh một cơ sở giáo dục và văn hóa Trung Quốc - Trung tâm Mỹ của Viện Khổng Tử - là một cơ quan đại diện nước ngoài. Đầu năm nay, họ đã định danh một số tổ chức truyền thông Trung Quốc là phái bộ nước ngoài với lý do các tổ chức này nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Trung Quốc.

Trung Quốc đã đáp trả bằng trục xuất các nhà báo của The New York Times, The Wall Street Journal và The Washington Post.