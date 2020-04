Trung Quốc sửa số liệu Vũ Hán, số tử vong tăng gần 50%

Cụ thể, số người tử vong do COVID-19 tại Vũ Hán đã tăng từ 2.579 ca công bố trước đó lên 3.869 ca, nhiều hơn 1.290 trường hợp so với số liệu trước đó, theo tờ The Guardian. Số nạn nhân thiệt mạng ở Vũ Hán cũng vượt bang New Jersey - khu vực có số ca tử vong cao thứ hai nước Mỹ khoảng 350 người.



Bệnh nhân COVID-19 điều trị ở Vũ Hán hồi tháng 2. Ảnh: AFP

Lý giải về động thái này, đại diện chính quyền Vũ Hán cho biết do nhiều bệnh viện hồi dịch đang bùng phát phải vận hành trong tình trạng quá tải nên nhân viên y tế không có thời gian cập nhật số liệu, dẫn tới hiện tượng báo chậm, báo thiếu và báo sai. Một số trường hợp tử vong cũng khai báo thông tin không đầy đủ, dẫn đến tình trạng báo trùng hoặc báo sai.