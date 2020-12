Ukraine ra tối hậu thư cho Nga liên quan tới Donbass

Ông Leonid Kravchuk, cựu Tổng thống Ukraine và hiện là người đứng đầu phái đoàn Ukraine tại Nhóm tiếp xúc về giải quyết xung đột Donbass đe dọa trừng phạt Nga liên quan tới tình hình trong khu vực.

Trả lời phỏng vấn kênh Ukraine-24 tối 5-12, ông Kravchuk thừa nhận một năm sau hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ Normandy vẫn không đạt được tiến bộ đáng kể trong các cuộc thảo luận tại Minsk. Vì vậy, Kiev sẽ buộc phải thay đổi chiến thuật.



Thành viên của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk gần thị trấn Zolote thuộc vùng Lugansk. Ảnh: Alexander Reka/TASS/Getty Images



Ông Kravchuk nói rằng mục tiêu chính trong năm qua là sự đồng thuận về các biện pháp kiểm soát lệnh ngừng bắn bổ sung vốn có hiệu lực hồi 27-7.

“Vẫn không có bước đi cụ thể nào khác hướng tới hòa bình. Chúng tôi đã đàm phán nhiều giờ về nhiều vấn đề khác nhau, song chúng tôi vẫn không đạt được bất kỳ quyết định cụ thể nào gần đây” – ông Kravchuk nói.

“Nếu trước cuối năm nay, ngày lễ Giáng sinh và Năm mới sắp đến, nếu không có tiến triển trong cuộc đàm phán thì tôi nghĩ đầu năm tới sẽ là sự khởi đầu các tiêu chuẩn mới về sự hiểu biết của chúng tôi đối với tình hình” – ông Kravchuk nhấn mạnh.

Theo cựu Tổng thống Ukraine, các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga có thể đem ra thảo luận. Ông cho biết thêm những biện pháp trừng phạt này có lẽ liên quan tới hệ thống thanh toán quốc tế.

“Nếu Nga không muốn thỏa thuận về mặt ngoại giao, chúng tôi phải làm mọi thứ để buộc Nga chấm dứt sự gây hấn và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine thông qua sức ép chung của cộng đồng quốc tế” – ông Kravchuk cảnh báo.

Hôm 28-11, Nga và các lực lượng đòi ly khai ở miền Đông Ukraine từ chối tiến hành trao đổi tù binh với Ukraine trước ngày lễ Giáng sinh.

Ông Kravchuk nói rằng mục tiêu chiến lược chính của Nga là khiến Ukraine thành một nước dễ phục tùng vì Tổng thống Nga Vladimir Putin không muốn hòa bình ở Ukraine.

Theo kết quả đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ Normandy tổ chức tại Paris (Pháp) hôm 9-12-2019, các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Ukraine và Nga thống nhất một lệnh ngừng bắn toàn diện ở Donbass, giải giáp vũ khí và rút lực lượng, trao đổi tù binh, thống nhất đặt các chốt điểm trên đường tiếp xúc. Đây là những biện pháp nhằm điều chỉnh lại tình hình ở Donbass.

Tuy nhiên, đến nay, theo các đại diện của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) và Công hòa Nhân dân tự xưng Lugansk (LPR) thuộc vùng Donbass, chính phủ Kiev không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ nào mà họ đã cam kết tại hội nghị thượng đỉnh.

Các gói biện pháp về Thực thi thỏa thuận Minsk ký ngày 12-2-2015 là cơ sở cho tất cả các cuộc đàm phán hòa bình Donbass. Thỏa thuận Minsk bao gồm những biện pháp như lệnh ngừng bắn, giải giáp vũ khí và rút quân, ân xá, tái thiết lập quan hệ kinh tế cùng với cải cách hiến pháp sâu rộng ở Ukraine – điều sẽ dẫn tới việc các tỉnh Donetsk và Lugansk có được quy chế đặc biệt bên trong Ukraine.

Tuy vậy, đến nay kế hoạch này vẫn chưa được thực hiện do phía Ukraine từ chối tuân thủ các điểm chính trị có trong thỏa thuận với lý do các vấn đề an ninh chưa được kiểm soát.