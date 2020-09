Video: Trực tiếp tranh luận Trump-Biden

8 giờ 30:



Hai ông Trump (trái) và ông Biden tại cuộc tranh luận. Ảnh: GETTY IMAGES

8 giờ 25:

Chỉ trong vòng 20 phút cuộc tranh luận đã có dấu hiệu hỗn loạn.

8 giờ 20:

Bỏ qua cái bắt tay theo hình thức truyền thống vì vướng đại dịch COVID-19, hai ứng viên cùng bước đến bục phát biểu của riêng mình và chào hỏi ngắn với nhau:

“Ông khỏe không?” – ông Biden hỏi ông Trump.

“Tôi khỏe” – ông Trump trả lời.

Lần gặp mặt này có lẽ là lần đầu tiên hai ông gặp lại nhau kể từ khi cùng tham dự lễ tang của cố Tổng thống George W. Bush năm 2018.

Tuy nhiên hai ông không có nhiều thời gian nói gì riêng với nhau, vì nhà báo Wallace đã nhanh chóng đưa ra câu hỏi cho chủ đề đầu tiên:

“Các quý ông, rất nhiều người đã và đang chờ đợi cho đêm nay, vì thế bắt đầu nào” – nhà báo Wallace nói, đồng thời đề cập chủ đề tranh luận đầu tiên là đề cử của ông Trump cho vị trí thẩm phán Tòa án tối cao đang bị khuyết.



Ông Biden tại cuộc tranh luận. Ảnh: Jim Watson/AFP/GETTY IMAGES

8 giờ 15:

Theo CNN, trước cuộc tranh luận với ông Trump ông Biden đã có cuộc nói chuyện điện thoại với bà Hillary Clinton - đối thủ tranh luận của ông Trump hồi năm 2016.



Cựu Đệ nhất phu nhân, cựu Ngoại trưởng, cựu ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton phát biểu tại lễ tang một nghị sĩ ở TP Baltimore, bang Maryland (Mỹ) ngày 25-10-2019. Ảnh: GETTY IMAGES

8 giờ 10:

Cuộc tranh luận được chia ra thành nhiều phần, mỗi phần kéo dài 15 phút. Mỗi ứng viên có hai phút để trả lời các câu hỏi của người điều phối.

Sau đó nhà báo Wallace sẽ dành thời gian để các ứng viên nói sâu hơn về chủ đề mình đặt ra.

Theo đài CNN, so với ông Biden, cuộc tranh luận này áp lực hơn với ông Trump. Lý do cuộc tranh luận diễn ra ngay sau khi phía ông Biden công bố bản kê khai thuế, và trước đó báo New York Times lại thông tin ông Trump không đóng đồng thuế thu nhập nào trong suốt 11 năm trước khi ông vào Nhà Trắng.

8 giờ: Cuộc tranh luận tổng thống Mỹ đầu tiên giữa hai đối thủ Donald Trump (đảng Cộng hòa) và Joe Biden (đảng Dân chủ) đã bắt đầu.

Ông Trump là người được nhận câu hỏi trước từ người điều phối - nhà báo Chris Wallace của đài Fox News.

