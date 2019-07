Vụ bãi Tư Chính nhìn từ ‘chiến lược vùng xám’ của Trung Quốc

Đi tìm giải pháp ứng phó Chia sẻ với tờ Asia Times, chuyên gia châu Á Jonathan Manthorpe nhận định TQ đã có những bước tiến đáng kể trong kế hoạch biến biển Đông thành "sân nhà" của mình. Trong vụ phóng thử trái phép hồi đầu tháng 7 ở Biển Đông, TQ được cho là đã triển khai tên lửa đạn đạo đối hạm DF-21D lần đầu tiên. Với tầm bắn hơn 1.500 km, DF-21D được thiết kế để tấn công mục tiêu chính là tàu sân bay. Một số tên lửa khác cũng có mặt như tên lửa đạn đạo đối hạm DF-26 với tầm bắn 5.000 km có thể trang bị đầu đạn hạt nhân. Tầm bắn vượt trội cho phép DF-26 vươn tới cả đảo Guam nơi đặt căn cứ Hải quân tối quan trọng của Mỹ. Đối với Mỹ, vụ thử tên lửa gửi đến Washington thông điệp rằng tàu chiến và các nhóm tác chiến tàu sân bay của nước này sẽ không bao giờ an toàn khi hoạt động ở biển Đông. Đối với các quốc gia trong khu vực, vụ thử tên lửa là một lời đe dọa nhằm vào những nước có ý định nương nhờ sức mạnh quân sự của Mỹ để đối đầu với TQ. Đầu tháng 6-2019, Mỹ tung ra báo cáo chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương trong đó chỉ đích danh TQ là một quốc gia xét lại, và cho rằng hệ thống liên minh và đối tác của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương sẽ là một yếu tố quan trọng để ngăn cản sự hung hăng của TQ. “Washington chắc chắn sẽ muốn trấn an các đồng minh về cam kết của họ về ổn định khu vực và kiềm chế sức ảnh hưởng của TQ. Nhưng những lời trấn an như thế sẽ không có nhiều ý nghĩa dưới thời Tổng thống Donald Trump", ông Jonathan Manthorpe cho biết. Do vậy, nhiều nước châu Á, nhất là các quốc gia có tranh chấp về chủ quyền với TQ ở biển Đông đều nỗ lực tìm kiếm giải pháp thay thế. Bên cạnh các động thái hiện đại hoá lực lượng quân sự, phần đông nước này còn tìm đến các trung cường khác như Nhật Bản, Ấn Độ hay Úc như một đối sách thay thế cho giải pháp trông chờ vào Mỹ. VĨ CƯỜNG