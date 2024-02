Quy hoạch Cam Lâm thành đô thị sân bay tầm quốc tế

Ngày 28-2, một nguồn tin xác nhận Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045.

Theo quy hoạch, đô thị mới Cam Lâm có tổng diện tích tự nhiên hơn 54.700 ha, không bao gồm diện tích đầm Thủy Triều.

Cam Lâm được quy hoạch thành đô thị sân bay tầm quốc tế. Ảnh: H.H

Đô thị sân bay tầm quốc tế

Quy hoạch có mục tiêu xây dựng, phát triển Cam Lâm thành cực tăng trưởng phía nam tỉnh Khánh Hòa và vùng Nam Trung Bộ; góp phần đưa Khánh Hòa trở thành TP trực thuộc trung ương.

Đồng thời, phát triển đô thị sân bay hiện đại, sinh thái đẳng cấp quốc tế; trọng điểm dịch vụ du lịch biển, logistics; dịch vụ tài chính - trí tuệ, đổi mới sáng tạo toàn cầu; trung tâm quốc tế về giáo dục, y tế, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới; đô thị có môi trường sống chất lượng cao; có hạ tầng đồng bộ và hiện đại.

Đô thị mới Cam Lâm còn có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, an ninh; giữ vững chủ quyền biển, đảo quốc gia; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cho quốc gia.

Đô thị mới Cam Lâm có tính chất là đô thị sân bay tầm quốc tế, phát triển theo mô hình đô thị thông minh, sáng tạo mang tầm quốc gia, tương tác tiệm cận quốc tế.

Đồng thời là trung tâm sáng tạo dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, khoa học công nghệ. Tập trung phát triển các lĩnh vực tài chính và thương mại – dịch vụ, giáo dục đào tạo và các viện nghiên cứu chế tạo ứng dụng công nghệ cao.

Đô thị mới Cam Lâm có vai trò là hạt nhân trong sáng tạo, phát triển kinh tế số của tỉnh Khánh Hòa và là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí cấp quốc gia, hạt nhân phát triển du lịch của khu vực và thế giới.

Dự báo đến năm 2030, đô thị mới Cam Lâm có dân số khoảng 320.000 người và đến năm 2045 có khoảng 770.000 người.

Cần 320.000 tỉ đồng để đầu tư hạ tầng

Quy hoạch đô thị mới Cam Lâm dự kiến thực hiện trong hai phân kỳ. Ước toán tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị khoảng 320.000 tỉ đồng.

Quy hoạch yêu cầu đảm bảo vệ hệ sinh thái Đầm Thủy Triều. Ảnh: H.H

Phát triển đô thị mới Cam Lâm sẽ theo bốn trục động lực gồm: trục hành lang cao tốc Bắc – Nam sẽ liên kết cảng Cam Ranh, sân bay Cam Ranh với hệ thống hạ tầng quốc gia. Trọng tâm phát triển các đồng mối trung chuyển, dịch vụ kho bãi, dịch vụ vận tải thông minh đa phương tiện.

Trục ven biển Bãi Dài sẽ liên kết từ sân bay Cam Ranh đến TP Nha Trang. Trọng tâm phát triển dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí biển đảo.

Trục cảnh quan nước sẽ liên kết không gian nước từ vịnh Cam Ranh, qua đầm Thủy Triều đến sông Trường, suối Cầu, suối Cát…. Trọng tâm bảo vệ nguồn nước, duy trì bền vững cấu trúc hệ thống thủy văn, phát triển đa dạng sinh học, xây dựng cảnh quan xanh hấp dẫn đặc trưng bản địa và phát triển mô hình “đô thị du thuyền”.

Trục trung tâm đô thị sẽ từ cửa ngõ đô thị đến trung tâm khu vực Bãi Dài. Trọng tâm phát triển tập trung các chức năng mũi nhọn cấp vùng và cấp đô thị.

Ngoài ra, đô thị mới Cam Lâm cũng sẽ định hướng phát triển hình thành bốn khu trung tâm đô thị mới và bảy phân khu.

Quy hoạch cũng xác lập các khu bảo vệ môi trường trọng yếu như rừng đặc dụng, khu bảo tồn công trình kiến trúc, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Đầm Thủy Triều và kênh Thủy Triều sẽ được nghiên cứu triển khai giải pháp tổng thể nhằm nâng cao chất lượng môi trường nước và hệ sinh thái toàn lưu vực, phát huy giá trị cảnh quan đầm Thủy Triều.

Bên cạnh đó, xây dựng kênh Thủy Triều và bến du thuyền quốc tế phải ứng dụng công nghệ phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch, không tạo ra hậu quả môi trường đối với hệ sinh thái đầm Thủy Triều và dải cát ven biển Bãi Dài.

Tỉnh Khánh Hòa đã được Thủ tướng phê duyệt ba quy hoạch lớn là quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045. Tỉnh Khánh Hòa cũng đã trình các bộ ngành đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040.

HUỲNH HẢI