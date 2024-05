Quy hoạch tỉnh Tây Ninh: 3 vùng phát triển, 4 trục động lực, 1 vành đai an sinh xã hội 05/05/2024 16:39

Chiều 5-5, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành tham dự Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Tây Ninh

Cơ sở pháp lý quan trọng để hoạch định, kiến tạo

Theo đó, Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành kèm theo Quyết định số 1736/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ là bản Quy hoạch tích hợp đầu tiên được ban hành theo phương pháp tiếp cận mới, giúp địa phương xây dựng một chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cân bằng, bền vững cho từng giai đoạn.

Quy hoạch có sự tham gia, đồng kiến tạo của các bên liên quan (nhà nước, chuyên gia, doanh nghiệp, cộng đồng) để đảm bảo chiến lược phù hợp với năng lực và động lực thực hiện của các bên, mà trong đó, nền tảng là năng lực quản trị của chính quyền địa phương; tìm ra giải pháp huy động nguồn lực để triển khai quy hoạch cho mỗi thời kỳ một cách hợp lý nhất, đảm bảo nguồn lực và tài nguyên hữu hạn của địa phương được tối ưu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tây Ninh. Ảnh: VÕ TÙNG

Quy hoạch tỉnh Tây Ninh đáp ứng 3 điều kiện gồm: Làm lợi cho người dân để khi quy hoạch người dân phải được hưởng lợi từ quy hoạch đó; doanh nghiệp khi tham gia phải thực hiện có hiệu quả; vai trò của nhà nước.

Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là căn cứ khoa học và công cụ pháp lý quan trọng để chính quyền tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất quản lý và hoạch định chính sách, kiến tạo động lực phát triển.

Đây cũng là cơ sở để xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính khách quan, khoa học; tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh cho biết mục tiêu đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu trở thành địa phương phát triển năng động, văn minh, có môi trường sống tốt, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, trở thành địa phương đáng đến và đáng sống. Cùng với mục tiêu đó, Tây Ninh xác định tầm nhìn đến năm 2050 trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển dựa vào công nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao; thương mại, du lịch phát triển và là cửa ngõ thương mại quốc tế của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VÕ TÙNG

Tây Ninh cũng sẽ là tỉnh có hệ thống quản trị công hiệu quả, môi trường kinh doanh thân thiện, môi trường sống hấp dẫn dựa trên một hệ sinh thái bền vững và đa dạng.

Xác định 3 vùng phát triển

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh, để thực hiện được các mục tiêu nói trên, quy hoạch tỉnh xác định 7 đột phá phát triển của tỉnh gồm: phát triển hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; thể chế; phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; phát triển bền vững: Tây Ninh xanh; phát triển du lịch; phát triển kinh tế dịch vụ.

Quy hoạch tỉnh cũng xác định phương án tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội theo “3 vùng phát triển, 4 trục động lực, 1 vành đai an sinh xã hội”.

Nội dung quan trọng này chỉ rõ “3 vùng phát triển” gồm:

Vùng 1 có các địa phương thị xã Trảng Bàng, huyện Gò Dầu và một phần phía nam huyện Dương Minh Châu, là vùng phát triển công nghiệp, đô thị dịch vụ có tính lan tỏa kết nối với hồ Dầu Tiếng và nông nghiệp công nghệ cao với trung tâm phát triển của tỉnh là tam giác Trảng Bàng – Phước Đông – Gò Dầu.

Vùng phát triển thứ 2 gồm: thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành, vùng phía tây huyện Dương Minh Châu và một phần phía Đông huyện Châu Thành là trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, lấy dịch vụ làm chủ đạo, tiếp đến là công nghiệp hỗ trợ và chế biến, nông nghiệp công nghệ cao.

Vùng phát triển thứ 3 gồm: huyện Tân Biên, huyện Tân Châu, phía tây huyện Châu Thành và phía bắc huyện Bến Cầu. Đây là vùng phát triển nông nghiệp, từng bước phát triển dịch vụ hướng đến an sinh xã hội và du lịch sinh thái ở các khu vực Lò Gò - Xa Mát, rừng Hòa Hội, sông Vàm Cỏ Đông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng trao quyết định Quy hoạch tỉnh Tây Ninh. Ảnh: VÕ TÙNG

Tây Ninh cũng chỉ ra “4 trục động lực” gồm: Trục số 1 gắn với cao tốc Gò Dầu - Xa Mát và Quốc lộ 22, 22B, là hành lang phát triển Bắc - Nam chính của tỉnh Tây Ninh.

Trục số 2 gắn với tuyến đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 22, là hành lang kết nối liên vùng với tỉnh Bình Dương và vương quốc Campuchia theo hướng Đông Tây cho vùng phía Nam, kết nối với Quốc lộ 13, Quốc lộ 14 tới sân bay Long Thành.

Trục số 3 gắn với tuyến Đất Sét - Bến Củi là tuyến vành đai trung chuyển hàng hóa giữa các khu công nghiệp Bến Củi, Thạnh Đức, khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đi Campuchia, kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các nút giao với đường cao tốc CT31 (Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài), CT32 (Gò Dầu – Xa Mát) và kết nối về phía Đông đi Bình Dương và Tây Nguyên.

Trục số 4 gắn với đường tỉnh 781, là hành lang kết nối liên vùng với tỉnh Bình Dương và Vương quốc Campuchia theo hướng Đông Tây cho vùng trung tâm.

Một nội dung quan trọng khác trong quy hoạch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 là “Vành đai an sinh xã hội” gắn với cao tốc dọc biên giới, kết nối liên vùng với Đồng bằng sông Cửu Long qua Long An và Tây Nguyên qua Bình Phước, là hành lang hỗ trợ quốc phòng - an ninh và an sinh cho vùng phía Bắc.

Phát triển nông nghiệp tập trung

Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng xác định rất rõ một loạt kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới.

Theo đó, Tây Ninh sẽ tổ chức phát triển 20 vùng sản xuất tập trung nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các huyện: Tân Châu, Dương Minh Châu, Tân Biên, Gò Dầu, Châu Thành và thị xã Trảng Bàng.

Về phát triển hệ thống khu công nghiệp, Tây Ninh định hướng bố trí, phát triển các khu công nghiệp phân bố chủ yếu theo các trục: QL 22, QL 22B, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, đường Hồ Chí Minh, các trục ĐT 784, ĐT 789, ĐT 782 - hướng kết nối với trung tâm kinh tế của Vùng là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và kết nối Bình Dương - Tây Ninh - Long An.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh, trong giai đoạn tiếp theo, địa phương này tiếp tục phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát theo định hướng và động lực mới, tạo đột phá góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương và góp phần vào sự phát triển chung của Vùng Đông Nam Bộ. Trong đó phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo mô hình công nghiệp - đô thị - dịch vụ, phát triển xanh và bền vững, tạo lợi thế cạnh tranh để thu hút mạnh đầu tư trong và ngoài nước.

Về du lịch, Tây Ninh sẽ phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế du lịch của tỉnh, coi trọng tính chất sinh thái và tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển đồng bộ các dự án theo các phân khu chức năng thuộc Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trở thành khu du lịch đặc sắc, đẳng cấp quốc tế.

Về phát triển hạ tầng giao thông, Tây Ninh sẽ tập trung huy động nguồn lực đầu tư hoàn thành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài và tuyến cao tốc Gò Dầu - Xa Mát. Đồng thời phát triển 04 trung tâm logistics tại cửa khẩu Mộc Bài, cửa khẩu Xa Mát, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng và xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu.

Đáng chú ý, Tây Ninh đặt mục tiêu phát triển hệ thống đô thị hướng tới đô thị xanh, thành phố thông minh. Dự kiến, đến năm 2030, tỉnh Tây Ninh sẽ có 1 đô thị loại II, 03 đô thị loại III, 05 đô thị loại IV và 07 đô thị mới loại V, trong đó, Thành phố Tây Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và sẽ tiếp tục phấn đấu đầu tư xây dựng hoàn thiện đạt cơ bản các tiêu chí của đô thị loại I.

Để biến Quy hoạch tỉnh thành động lực cho sự phát triển, đưa tầm nhìn quy hoạch và khát vọng phát triển của tỉnh trở thành hiện thực thì cần sự hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị cũng như sự đồng tình ủng hộ của người dân và doanh nghiệp.