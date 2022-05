Quý III-2022, thu phí không dừng trên toàn bộ tuyến cao tốc của VEC

Cụ thể, VEC cho biết tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đơn vị đã hoàn thành đầu tư, lắp đặt, đưa vào khai thác hệ thống ETC từ tháng 6-2020 (15 làn). Các tuyến cao tốc còn lại gồm Nội Bài - Lào Cai, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và một số làn còn lại tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình, VEC đã phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ ETC từ ngày 5-5. Dự kiến sẽ đóng thầu vào ngày 25-5 và hoàn thành lựa chọn nhà thầu từ ngày 30-6.

Sau khi hoàn thành lựa chọn nhà thầu, VEC sẽ yêu cầu nhà thầu lắp đặt ngay để giữa tháng 8-2022 sẽ đưa vào khai thác hệ thống ETC cho các tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đến cuối quý III-2022 sẽ khai thác thu phí không dừng trên toàn bộ tuyến cao tốc VEC đang khai thác.

Trước đó, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Hồng Quang, Tổng giám đốc VEC, khẳng định đơn vị đang tập trung tối đa nguồn lực, vật lực để triển khai dự án ETC. Để thực hiện dự án, VEC chọn phương án sử dụng kinh phí chi thường xuyên bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước để triển khai lắp đặt hệ thống ETC.

Ông Quang thông tin thêm VEC đã phát hành hồ sơ mời thầu rộng rãi nhà cung cấp dịch vụ ETC. “Chúng tôi dự kiến trong tháng 6 tới đây sẽ tìm được nhà cung cấp dịch vụ để lắp đặt vận hành hệ thống ETC. Dự kiến giữa tháng 8 sẽ hoàn thành xong việc đầu tư hệ thống ETC mới trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Lúc đó sẽ đồng bộ với tất cả trạm BOT trên cả nước. Lái xe sẽ thuận tiện hơn khi qua trạm…” - lãnh đạo VEC cho hay.

Tháng 11-2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ GTVT và UBND các tỉnh, thành chỉ đạo các nhà đầu tư dự án BOT, nhà cung cấp dịch vụ thu phí khẩn trương lắp đặt ETC tại các làn thu phí còn lại, đảm bảo trong quý I-2022 mỗi trạm thu phí chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp (cả ETC và trả tiền mặt) trên mỗi chiều lưu thông.

Hiện Bộ GTVT đề xuất Thủ tướng lùi đến hạn chót là ngày 30-6-2022. Đồng thời có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ làm việc với từng địa phương, nhà đầu tư BOT để thống nhất phương án lắp đặt các làn thu phí tự động còn lại tại tất cả trạm thu phí và hoàn thành trong tháng 6-2022. Bộ GTVT cũng yêu cầu tổng cục rà soát quy định hợp đồng, quy định pháp luật kịp thời xem xét dừng thu phí đối với các trạm thu phí do Bộ GTVT quản lý không hoàn thành đúng tiến độ lắp đặt hệ thống ETC.