(PLO)- Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện nguyên nhân tử vong của quyền trạm trưởng kiểm lâm là do đạn bắn.

Sáng 3-12, trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND huyện Ea Kar (Đắk Lắk) xác nhận lực lượng công an đã xác định nguyên nhân tử vong của ông N.K.A (quyền trạm trưởng trạm kiểm lâm 2, thuộc Khu bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô).

Trạm kiểm lâm số 2. Ảnh: NG

Theo vị này, qua khám nghiệm sơ bộ, trên cơ thể của ông A có vết đạn, quyền trạm trưởng kiểm lâm tử vong là do trúng đạn.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Công an huyện Ea Kar xác nhận, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Krông Năng, Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương truy bắt đối tượng nổ súng dẫn đến cái chết của cán bộ kiểm lâm thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 4 giờ sáng 2-12, ông N.K.A đi tuần tra. Đến chiều cùng ngày, đồng nghiệp không thấy ông A về nên đã đi tìm. Sau đó, mọi người phát hiện ông A đã tử vong ở bìa rừng, trên người có vết thương.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ việc.

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết công việc khám nghiệm tử thi đã hoàn tất. Thi thể ông A cũng đã được bàn giao về cho gia đình lo mai táng.

Hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã cử người đến địa phương thăm hỏi gia đình ông A.

VŨ LONG-TIẾN THOẠI