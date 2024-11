Ra mắt đội bóng đá cựu Công an Quận Bình Tân 29/11/2024 19:31

(PLO)- Chiều 29-11, tại sân bóng Trung tâm Công an TP.HCM, đội cựu Công an Quận Bình Tân chính thức ra mắt với trận giao hữu đầy ý nghĩa với CLB Hữu Nghị Sài Gòn.

Sau nhiều năm hoạt động với nhiều chương trình thiện nguyện, Hội cựu Công an Quận Bình Tân đã chính thức thành lập đi vào quy củ, hưởng ứng và đồng hành với Hội cựu Công an TP.HCM, Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam trong sự phát triển phong trào thể dục thể thao từ các thành viên hưu trí.

Đại tá Hồ Văn Ngóng, cựu phó trưởng Công an Quận Bình Tân chủ tịch Hội, đồng thời là đội trưởng CLB chia sẻ: "Chúng tôi muốn phát động phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thể chất từ Hội cựu Công an TP.HCM, với các loại hình tổ chức các hội, đoàn văn nghệ, cờ tướng, tennis, bóng bàn,... Thuận lợi của Hội cựu Công an Quận Bình Tân là hội tụ nhiều anh em biết chơi bóng đá, từng có những năm tháng hoạt động phong trào vui khỏe trong ngành.

Mục đích của chúng tôi là tăng cường giao lưu, sinh hoạt với các đội bóng đã lão tướng trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, thành khác có cùng lứa tuổi. Đội cựu Công an Quận Bình Tân vừa có chuyến du đấu rất ý nghĩa và thiết thực ở huyện Đức Hòa (Long An), kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng do cơn bão số 3. Chúng tôi cũng tự nguyện quyên góp tặng các trẻ em nghèo hiếu học của huyện 30 chiếc xe đạp".

Đội bóng cựu Công an Quận Bình Tân do cựu đội trưởng đội tuyển Olympic Việt Nam, Đoàn Hoàng Sơn huấn luyện. Ảnh: VŨ HOÀNG NAM.

Đội trưởng Lê Văn Long của đội cựu Công an Quận Bình Tân và thủ quân Trịnh Quốc Chương của đội Hữu Nghị Sài Gòn trao cờ lưu niệm trước cuộc tranh tài của những đôi chân lão tướng về hưu.