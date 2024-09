Ra mắt sách ‘Nhận diện hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy’ 09/09/2024 16:13

Ngày 9-9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) tổ chức Lễ giới thiệu và ra mắt sách tham khảo Nhận diện hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy.

Thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi

Theo C04, trong những năm qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta tiếp tục diễn biến phức tạp, có chiều hướng ngày càng gia tăng cả về tính chất và quy mô, gây ra những hậu quả tác hại vô cùng lớn đối với xã hội. Trong đó, hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy ở nước ta tiềm ẩn nhiều nguy cơ, khi các xưởng sản xuất ma túy tổng hợp tiến rất sát biên giới Việt Nam.

Hiện nay, thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xuất hiện ngày càng nhiều loại ma túy thế hệ mới có độc tính cao, với hình thức bắt mắt thu hút sự tò mò, khám phá của giới trẻ, đồng thời ngụy trang núp bóng dưới dạng đồ uống, thực phẩm, thuốc lá điện tử... nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Toàn cảnh buổi lễ ra mắt. Ảnh CA

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khám phá nhiều chuyên án các đối tượng pha chế, đóng gói ma túy nước vui do Nguyễn Thị Hoài ở TP Hồ Chí Minh cầm đầu và chuyên án tẩm tinh dầu cần sa vào thuốc lá điện tử do Lê Anh Thơ ở Hà Nội cầm đầu. Các đối tượng nhắm vào thanh thiếu niên và học sinh, sinh viên – với lời quảng cáo không phải ma túy và không gây nghiện. Trước đó, năm 2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt phá xưởng sản xuất ma túy tổng hợp ở Kon Tum do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Trước thực trạng trên, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Viện Khoa học hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách tham khảo “Nhận diện hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy”.

Ra mắt sách tham khảo rất cần thiết

Phát biểu tại lễ giới thiệu sách, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, biểu dương Ban biên soạn đã xây dựng cuốn sách tham khảo rất cần thiết, bổ ích, có ý nghĩa đối với hệ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Cuốn sách "Nhận diện hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy". Ảnh CA

“Đây là cuốn sách đầu tiên hệ thống hóa kiến thức cơ bản nhận diện về sản xuất trái phép chất ma túy, chỉ ra những dấu hiệu đặc trưng để phát hiện, nhận biết xảy ra sản xuất trái phép chất ma túy và hướng dẫn biện pháp phòng ngừa, đấu tranh cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy” – Trung tướng Viện nhấn mạnh.

Dự báo trong thời gian tới tình hình sản xuất trái phép chất ma túy ở nước ta sẽ còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, không loại trừ có những diễn biến phức tạp. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng sẽ ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn, triệt để sử dụng không gian mạng để sản xuất trái phép chất ma túy.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh CA

Trung tướng Nguyễn Văn Viện đề nghị các đơn vị tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp phòng, chống ma túy giữa Công an với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, quản lý đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng tiền chất; quản lý chặt chẽ đầu ra của các loại tiền chất có thể dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó, chú trọng nắm tình hình trong khu vực và các nước trên thế giới và khuyến cáo của Ủy ban kiểm soát ma túy quốc tế để kịp thời đưa các chất ma túy, tiền chất mới vào danh mục quản lý của Chính phủ.

Tại buổi Lễ, Trung tướng Viện đã tặng sách cho các đơn vị thuộc Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy một số địa phương.Ảnh CA

“Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải quản lý chặt các tuyến, địa bàn, đối tượng ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa nơi đối tượng dễ lợi dụng để hoạt động phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy, trồng cây có chứa chất ma túy. Tăng cường công tác quản lý, nắm địa bàn, không để các đối tượng lợi dụng để hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy trong nước” – Trung tướng Viện đề nghị.

Cuốn sách Nhận diện hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy dày 160 trang, gồm 3 chương. Cuốn sách được cấp phát tới Công an các đơn vị, địa phương, là tư liệu bổ ích cho cán bộ, chiến sĩ góp phần phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sản xuất trái phép chất ma túy.