Rác thải ngập tràn hai bên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương

Sáng ngày 7-3, theo ghi nhận của PV báo Pháp luật TP.HCM, dọc hai bên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương đoạn từ địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang đến xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An dài khoảng 30km xuất hiện rất nhiều loại rác thải như chai nhựa, khăn giấy, bao bì, lốp xe, xà bần… Tình trạng này gây mất mỹ quan, thậm chí mất an toàn khi chai nhựa bị gió thổi lăn ra làn đường cao tốc.

Theo ghi nhận, rác nhiều nhất là ở các đầu nút giao thông từ đường dẫn quốc lộ 1, quốc lộ 62, đường tỉnh 830 vào cao tốc TP.HCM – Trung Lương, khu vực xung quanh trạm dừng nghỉ Châu Thành.

Tại hai bên đầu đường dẫn vào trạm dừng nghỉ Châu Thành thuộc km27 địa bàn xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An hướng từ TP.HCM đi miền Tây và ngược lại, rác đổ thành đống, từ mép hộ lan cao tốc tràn xuống đường dân sinh.

Rất nhiều rác thải như túi nhựa, hộp xốp, vỏ dừa, vỏ xe ô tô, nệm, lưới… mới cũ đều có được đổ đống dọc tuyến đường kéo dài khoảng 100m. Khu vực bốc mùi khó chịu nồng nặc.

Ngành chức năng đã tuyên truyền và treo biển nghiêm cấm dừng đỗ xe tại khu vực này, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều phương tiện dừng lại nghỉ ngơi, phóng uế… cứ cách khoảng 10 phút lại có một xe dừng đỗ tại đây.

Nhiều người khi dừng nghỉ, ăn uống xong lại xả lại các bao bì, chai nhựa tại điểm dừng nghỉ, trạm xăng dầu Châu Thành. Lượng nước sinh hoạt tại trạm dừng chân theo đường thoát nước ra kênh Bàu Trang bị ô nhiễm đã ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp của 10 hộ dân tại ấp 1 xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa.

Ông Huỳnh Chí Dũng (62 tuổi, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) cho biết: “ Nước thải theo đường cống ra kênh Bàu Trang ô nhiễm đen thui. Từ lúc nước bị ô nhiễm, việc sản xuất lúa bị ảnh hưởng nhiều, lúa trổ không đều, năng suất giảm khoảng 20% so với trước đây. Nhiều lần chúng tôi đã có ý kiến với chính quyền địa phương nhưng được trả lời là đường cao tốc do cấp bộ quản lý nên đành chịu.”

Cũng theo ghi nhận sáng 7-3, ngay khu vực km 26 gần trạm dừng nghỉ cao tốc Châu Thành, hàng rào cao tốc bị cắt phá tạo lối lên xuống, ở đây cũng tràn ngập rác

Nhiều người dân lợi dụng những điểm hở này để vào lấy hàng hóa hoặc đón xe trên cao tốc .

Nhằm hạn chế tình trạng này, ngành chức năng đã huy động công nhân dọn vệ sinh thường xuyên nhưng tình trạng xả rác của người đi đường và người dân vẫn diễn ra.

Trước đó ngày 26-2, có người đã thu gom và đốt rác thải trên tuyến cao tốc đoạn km26 và km32 qua huyện Thủ Thừa nhưng không trông coi khiến cho ngọn lửa cháy lan, khói đen bốc cao. Rất may đám cháy nhờ gió thổi ngược ra xa, không ảnh hưởng phương tiện lưu thông trên cao tốc.

Theo Đội tuần tra CSGT đường bộ cao tốc số 7 thuộc Phòng 8 (Cục CSGT, Bộ Công an), thời gian qua chưa phát hiện, xử lý được trường hợp nào xả rác trên cao tốc. Hầu hết rác ở khu vực bên ngoài trạm xăng dầu Châu Thành, đoạn dẫn vào cao tốc do người dân đổ trộm vào ban đêm, lực lượng làm nhiệm vụ trên cao tốc khó phát hiện để xử lý.

Ông Đinh Văn Sáu, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An, cho biết rác trong khu vực trạm xăng dầu Châu Thành được đơn vị này quét dọn hàng ngày, sau đó đưa đến khu xử lý rác tập trung ở huyện Thạnh hóa, Long An.

Bên ngoài khu vực trạm, Công ty công trình đô thị huyện Thủ Thừa sẽ tổ chức thu gom, xử lý rác. Tuy nhiên, tình trạng xả rác vẫn còn xảy ra gây ô nhiễm môi trường, khiến nhiều người bức xúc.

Hiện Công an huyện Thủ Thừa đang phối hợp các địa phương, lực lượng chức năng mở đợt cao điểm tấn công tội phạm trên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, phát hiện xử lý kịp thời những hành vi xả rác không đúng nơi quy định.