Rơ moóc xe đầu kéo cháy dữ dội trên Quốc lộ 1

(PLO)- Kiểm tra tại một căn nhà cho thuê ở xã An Thạnh, huyện Bến Lức, lực lượng công an phát hiện 15 người dương tính với chất ma túy.

(PLO)- Sau khi dùng dùng chém cán bộ công an không thành, Tùng nhặt đá ném về phía tổ công tác làm một cán bộ thương 2%.

27/05/2022 12:02

(PLO)- Ngày 27-5, Công an tỉnh Long An xác nhận đã khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm một người liên quan đến vụ việc ở “Tịnh thất Bồng Lai”.