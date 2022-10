Rộn ràng ra mắt khu thể thao và giải trí Bình Phú

(PLO)- Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Long An làm chủ đầu tư Khu Thể thao & Giải trí Bình Phú (TT>) tại số 12 Bình Phú, phường 11, quận 6, TP.HCM đã khai trương nhân dịp chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày Truyền thống Công tác Dân vận của Đảng và 66 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Chương trình vinh dự đón tiếp ông Trương Hòa Bình – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam; Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam.

Với tinh thần Doanh nghiệp góp phần cùng chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh”; Được sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền Quận 6, Công ty CP Phát triển Bóng đá Long An cùng các đơn vị khác đã tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản TP.HCM.

Sau nhiều năm đóng cửa do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, điều kiện cơ sở vật chất nội khu đã xuống cấp trầm trọng, nên ngay khi tiếp nhận sân, Công ty đã tiến hành cải tạo mới 100%.

Khu TT Bình Phú với diện tích 3.724 m2, bao gồm: 3 sân tennis chính có mái che: Diện tích 2.386 m2, 01 sân tập: diện tích 148 m2 và các phòng chức năng, phụ trợ như: Khu tập Yoga, Cà phê Ông Bầu, Căn tin, Bãi xe với tổng diện tích 1.190 m2. Hệ thống mặt sân, chiếu sáng đạt tiêu chuẩn quốc gia, đã chuẩn bị sẵn sàng để khai thác.

Thay mặt cho Ban Quản lý, ông Võ Thành Nhiệm – Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Bóng đá Long An phát biểu tại sự kiện: “Chúng tôi cam kết sẽ vận hành Khu thể thao và giải trí Bình Phú theo đúng các quy định hoạt động thể thao, giải trí, quy định của Ban Quản lý Công viên, những chỉ đạo định hướng của Lãnh đạo Quận 6, không vì mục tiêu lợi nhuận, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ hướng đến Khu thể thao và Giải trí kiểu mẫu của Quận. Là địa điểm được bà con Quận 6 lựa chọn để rèn luyện thể thao, thư giãn sau thời gian lao động, làm việc căng thẳng”.

Với lịch mở cửa từ 5 giờ 30 đến 22 giờ xuyên suốt tất cả các ngày trong tuần (kể cả Chủ nhật), nên dù chỉ mới đưa vào vận hành nhưng đến nay Khu Thể thao và Giải trí Bình Phú đã có gần 500 hội viên tham gia sinh hoạt tập luyện. Đây là tín hiệu tốt của phong trào thể dục thể thao Quận 6 nói riêng, TP.HCM nói chung, tiếp tục lan tỏa phong trào thể dục, thể thao trong quần chúng nhân dân.

Cũng tại sự kiện, Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Long An cũng ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Tennis Bình Phú do ông Võ Quốc Huy (Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Cảng Quốc tế Long An, Giám đốc Điều hành Kinh doanh Đồng Tâm Group) làm Chủ nhiệm.

Tiếp nối truyền thống văn hóa tốt đẹp trong nhiều năm qua, Công ty quyết định trao tặng 1,8 tỉ đồng tài trợ Quỹ đền ơn đáp nghĩa Quận 6, TP.HCM, với mong muốn hỗ trợ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn và học bổng cho các Em học sinh nghèo hiếu học.

Tiếp nối các hoạt động đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác xã hội; Tài trợ Quỹ khuyến học Nguyễn Hữu Thọ (phường 11, quận 6); Tài trợ Quỹ Khuyến học Quận 6; Trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế kịp thời đến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quận 6,...

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đánh giá cao sự đầu tư nghiêm túc và tinh thần yêu thể thao, phát động, lan tỏa thể thao trong cộng đồng xã hội của Doanh nghiệp.

Nhân sự kiện, Ông Nguyễn Quốc Kỳ thay mặt Liên đoàn Quần vợt Việt Nam trao Quyết định công nhận mặt sân tennis đạt tiêu chuẩn sân thi đấu cấp Quốc gia.

BÀI - ẢNH: ANH NHIỆM