Sai phạm của nhóm cán bộ trong vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết ở Hà Nội 07/12/2024 21:21

(PLO)- Những vi phạm về xây dựng chung cư mini và phòng cháy chữa cháy bị phát hiện từ sớm nhưng do nhóm cán bộ thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả thảm khốc.

Như PLO đã đưa tin, VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nghiêm Quang Minh và 7 bị can khác trong vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết ở Hà Nội.

Theo cáo buộc, bị can Nghiêm Quang Minh tự ý xây dựng chung cư mini vượt quá 3 tầng và 12 phòng (căn hộ) so với Giấy phép xây dựng. Công trình không được lập hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu, quản lý về phòng cháy chữa cháy.

Sau đó, ông Minh bán 45 căn hộ; đến cuối năm 2016, các căn hộ đều có người ở. Trước khi xảy ra vụ cháy, có 147 cư dân đang sinh sống tại chung cư mini.

Vụ cháy làm 56 người thiệt mạng. Ảnh: PV

Sai phạm không được xử lý triệt để

Vụ cháy xảy ra ngày 12-9-2023 khiến 56 người thiệt mạng, 44 người bị thương. Về trách nhiệm dân sự, đại diện hợp pháp của 56 nạn nhân yêu cầu bồi thường tổng số tiền hơn 19 tỉ đồng.

Đối với 44 người bị thương, toàn bộ chi phí khám chữa bệnh do Nhà nước chi trả. Họ yêu cầu bồi thường hơn 2,7 tỉ đồng.

Đối với thiệt hại tài sản, các cư dân yêu cầu bồi thường tổng cộng hơn 56 tỉ đồng bao gồm toàn bộ giá trị căn nhà, toàn bộ số tài sản có trong căn hộ, tiền, vàng…

Trong vụ án này, những sai phạm xây dựng chung cư mini và phòng cháy chữa cháy bị phát hiện từ sớm nhưng không được xử lý quyết liệt, triệt để dẫn đến vụ cháy thảm khốc.

Cụ thể, ngày 28-7-2015, khi ông Minh đang xây dựng tại tầng 7 căn nhà, Tổ thanh tra xây dựng phường Khương Đình phát hiện vi phạm nên lập biên bản vi phạm hành chính. Tổ thanh tra yêu cầu ông Minh ngừng thi công, đồng thời báo cáo UBND phường và Đội thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân.

Trên cơ sở tham mưu và báo cáo của Tổ thanh tra xây dựng, UBND phường Khương Đình đã ra quyết định đình chỉ thi công công trình; UBND quận Thanh Xuân ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng, buộc phá dỡ phần xây dựng sai phép.

Sau đó, UBND quận Thanh Xuân ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 23-10-2015, các bị can Nguyễn Đình Quân (khi đó là Tổ trưởng Tổ thanh tra xây dựng phường Khương Đình), Nguyễn Thị Kim Trang (cán bộ công chức địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường), Phạm Thanh Tùng (nhân viên hợp đồng phụ trách lĩnh vực môi trường đô thị) đã lập biên bản và ký xác nhận việc Minh tự tháo dỡ phần công trình xây dựng sai phép tại tầng 7. Phần xây dựng sai mật độ xây dựng so với giấy phép xây dựng, 3 người này không yêu cầu ông Minh phải phá dỡ.

Sau khi lập biên bản nêu trên, họ không báo cáo về đường lối tiếp tục xử lý công trình xây dựng sai phép của ông Minh. Bị can Chu Xuân Sơn (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình) không kiểm tra, giám sát, đôn đốc.

Bị can Trần Trọng Khang (cựu Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân), biết việc Quân, Trang, Tùng lập biên bản xác nhận ông Minh mới chỉ tự tháo dỡ phần công trình xây dựng sai phép tại tầng 7, chưa phá dỡ phần xây dựng sai mật độ xây dựng nhưng không tiếp tục yêu cầu Tổ thanh tra xây dựng và UBND phường Khương Đình phải thực hiện Quyết định cưỡng chế.

Do Quân, Trang, Tùng, Sơn và Khang thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý dẫn đến bỏ mặc công trình vi phạm, để Minh tiếp tục xây dựng từ tầng 7 lên đến tầng 9 mà không bị bất kỳ một cơ quan, đơn vị nào của UBND phường Khương Đình và UBND quận Thanh Xuân kiểm tra, xử lý.

Quá trình sinh sống tại chung cư mini, các cư dân để toàn bộ xe máy, xe máy điện, xe đạp điện ở dưới tầng 1 của tòa nhà, trung bình có khoảng từ 70 - 80 xe máy, xe điện các loại.

Cựu cán bộ thiếu trách nhiệm

Thông qua công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện nhiều vi phạm.

Ngày 24-6-2020, UBND quận Thanh Xuân ban hành quyết định đình chỉ hoạt động đối với tầng 1 của chung cư mini, giao cho ông Nghiêm Quang Minh và các hộ dân sinh sống, quản lý tại tòa nhà có trách nhiệm thi hành và thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy; giao cho UBND phường và Công an phường Khương Đình phối hợp, giám sát đôn đốc thực hiện.

Do ông Minh và các cư dân không thực hiện quyết định trên, ngày 29-6-2020, Công an quận Thanh Xuân có công văn gửi ông Minh, các cư dân để thực hiện và gửi UBND phường và Công an phường Khương Đình để đôn đốc, giám sát việc thực hiện quyết định đình chỉ. Tuy nhiên, ông Minh và các cư dân tiếp tục không chấp hành.

Tại phường Khương Đình, bị can Phạm Tần Anh (cựu Phó Chủ tịch UBND phường) được giao phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH). Bị can Nguyễn Tuấn Anh (cựu Phó trưởng Công an phường) được phân công phụ trách quản lý và thực hiện PCCC&CNCH.

Hai ông Tần Anh và Tuấn Anh đều biết việc cảnh sát khu vực đã thường xuyên tuyên truyền vận động các cư dân thực hiện quyết định đình chỉ hoạt động tại tầng 1 nhưng không có hiệu quả.

Dù vậy, ông Tần Anh đã không đôn đốc ông Tuấn Anh đưa ra các giải pháp để cư dân thực hiện quyết định đình chỉ hoạt động tại tầng 1 và không có báo cáo tham mưu với Trưởng Công an phường và Chủ tịch UBND phường Khương Đình để đề xuất các giải pháp tháo gỡ, không báo cáo khó khăn vướng mắc gửi UBND quận Thanh Xuân và Công an quận Thanh Xuân để tìm phương án thực hiện.