Sân bay Tân Sơn Nhất khách đông nghẹt khách sau lễ 2-9

Hôm nay 4-9, ngày cuối của kì nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, kéo dài bốn ngày, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ lượng khách đông đúc rải đều từ 5 giờ sáng đến tận 21 giờ đêm.

Như vậy, đây là đợt khách cao điểm thứ hai, sau cao điểm hè vừa rồi, lượng khách nội địa tăng kỉ lục tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đại diện sân bay thông tin, ngày 4-9, sân bay sẽ phục vụ khoảng 93.000 lượt khách. Theo kế hoạch, cao điểm lễ 2-9, sản lượng khách dự kiến trung bình một ngày khoảng 120.000 hành khách đi/đến (95.000 khách nội địa và 25.000 khách quốc tế), tăng khoảng tăng khoảng 12% so với sản lượng khách hiện tại. Dự kiến khách quốc nội đi tăng cao trong ngày 1-9, và tăng cao trong ngày 4-9.

Theo ghi nhận của PLO, khung giờ từ 10-12, lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất gần như liên tục và khá trật tự. Còn luồng khách đi với gần 40.000 lượt khách.

Để đảm bảo trật tự và tình trạng chèo kéo khách, ùn tắc giao thông, từ sáng sớm, lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát cơ động đã có mặt làm nhiệm vụ tại các làn đưa/đón khách tại nhà ga quốc nội. Sự có mặt của hai lực lượng này cùng lực lượng an ninh hàng không sân bay tích cực hướng dẫn, nhắc nhở khách đi theo luồng tuyến, vị trí bắt xe nên các phương tiện ô tô đón khách tại sân bay khá thuận lợi.

Đặc biệt, trong dịp lễ 2-9, tại nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất không còn tình trạng chèo kéo bát nháo như thời điểm cao điểm hè. Các hoạt động vận tải hành khách hoạt động trật tự, nề nếp do có sự phối hợp chặt chẽ của an ninh hàng không, cảnh sát cơ động, đồn công an và thanh tra giao thông thường xuyên kiểm tra, giám sát.

Trao đổi với PLO, ông Lê Trung Hiếu, thành viên của lực lượng thanh tra giao thông tại sân bay Tân Sơn Nhất, cho biết sự có mặt thường xuyên của lực lượng thanh tra giao thông cùng các lực lượng phối hợp đã hạn chế tối đa tình trạng chèo kéo khách, ùn tắc giao thông cục bộ tại sân bay. Nhờ đó, dù cao điểm lễ 2-9, này dù lượng khách thông qua sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt nhưng việc di chuyển, bắt xe khá thuận lợi.

Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, thông tin, cao điểm lễ 2-9, các hãng hàng không đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất khai thác bình quân 730 chuyến bay/ngày, trong đó có hơn 550 chuyến bay nội địa.

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ hàng không và hạn chế tình trạng ùn tắc, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn duy trì phương án như cao điểm hè.