Sẵn sàng triển khai ngay việc thu phí tự động vào sân bay

Bộ GTVT vừa đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo lãnh đạo Chính phủ cho phép thí điểm áp dụng thu phí không dừng (ETC) tại các sân bay thay vì thu tiền thủ công như hiện nay.

Chủ trương triển khai thu phí ETC tại các sân bay được Chính phủ chỉ đạo từ lâu. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm đến nay việc này chưa thực hiện được do gặp vướng mắc về cơ sở pháp lý.

Cụ thể ở đây là Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) quy định “doanh nghiệp dự án PPP là doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập có mục đích duy nhất để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP”.

Theo quy định này, các nhà cung cấp dịch vụ ETC được thành lập với mục đích chỉ để thực hiện nhiệm vụ thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. Nếu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) muốn mở rộng dịch vụ trên nền tảng hệ thống thu phí ETC cần phải điều chỉnh dự án thu phí ETC để bổ sung các dịch vụ tăng thêm.

Việc thu phí vào sân bay Nội Bài vẫn đang triển khai thủ công. Ảnh: V.LONG

Cạnh đó, Quyết định 19/2020 của Thủ tướng về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức ETC, cũng quy định tài khoản thu phí của chủ xe hiện tại chỉ được sử dụng để trả phí dịch vụ sử dụng đường bộ. Hệ thống ETC cũng như nhà cung cấp dịch vụ này không phải là tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Do vậy, để có thể triển khai mở rộng các dịch khác trên nền tảng hệ thống thu phí ETC cần điều chỉnh Quyết định 19 làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện. Mặt khác, cần có thời gian và kinh nghiệm thực tiễn để nghiên cứu, xây dựng cơ sở pháp lý một cách phù hợp, chặt chẽ.

Tuy nhiên, Bộ GTVT cho rằng việc sửa quyết định để mở rộng thu phí cần có lộ trình, vì vậy trước mắt bộ đề xuất cho thí điểm thu phí ETC tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài trong thời gian 6 tháng.

Việc đề xuất thí điểm này, Bộ GTVT đã lấy ý kiến các bộ, ngành. Cơ bản các ý kiến không phản đối việc triển khai thu phí ETC tại trạm thu phí cảng hàng không, sân bay như đề xuất của Bộ GTVT. Đồng thời, đề nghị cần phải rà soát, sửa đổi để điều chỉnh dự án, điều chỉnh quy định pháp luật liên quan bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Bộ GTVT đã chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ, các cơ quan liên quan nghiêm túc nghiên cứu, rà soát, tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành trong quá trình xây dựng phương án và tổ chức thực hiện.

Cạnh đó, hiện nay, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí đã phối hợp với ACV và các đơn vị liên quan đã thử nghiệm thành công và sẵn sàng đưa hệ thống thu phí ETC tại sân bay đi vào hoạt động.

“Như vậy, đến thời điểm này tất cả các điều kiện về cơ sở vật chất, giải pháp kỹ thuật, công nghệ để triển khai thu phí ETC tại các trạm thu phí cảng hàng không, sân bay đã sẵn sàng và có thể triển khai thực hiện ngay…”- Bộ GTVT cho hay.

Lợi đủ đường khi triển khai ETC ở sân bay Bộ GTVT cho rằng, việc triển khai thu phí ETC tại các Cảng hàng không sẽ mang lại nhiều lợi ích xã hội, thuận tiện cho người sử dụng dịch vụ và hiệu quả đầu tư của các dự án thu phí ETC. Chẳng hạn, người dân, chủ phương tiện giao thông chỉ cần sử dụng duy nhất một tài khoản giao thông để chi trả cho nhiều dịch vụ; tận dụng nền tảng, hệ thống thu phí ETC sẵn có mà không phải đầu tư mới một số hệ thống tương tự. Việc này sẽ tiết kiệm cho người dân, chi phí xã hội, đồng thời nâng cao hiệu quả của các dự án thu phí ETC. Bộ GTVT cũng cho biết, hiện có gần 5 triệu xe ô tô dán thẻ ETC, đạt trên 90% tổng số lượng phương tiện trên cả nước. Số lượng giao dịch thông qua hệ thống thu phí ETC chiếm tới 90% tổng số giao dịch qua các trạm thu phí trên toàn quốc.

VIẾT LONG