Santos không ân hận dù xếp Ronaldo đá dự bị

(PLO)- HLV Fernando Santos sẽ không thay đổi quyết định xếp Cristiano Ronaldo dự bị, ngay cả khi Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup vì thua 0-1 trước Morocco tại tứ kết.

Đây không phải trận đầu tiên tại World Cup 2022, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Bồ Đào Nha (118 bàn trong 195 trận) - Ronaldo phải ngồi dự bị.

Trong chiến thắng 6-1 trước Thụy Sĩ ở vòng 1/8, Ronaldo buộc phải nhường chỗ cho Ramos, cầu thủ tuy mới 21 tuổi nhưng ghi 3 bàn chỉ trong lần thứ 4 ra mắt đội tuyển quốc gia.

Sau trận thua bất ngờ trước Morocco, Ronaldo đã lao nhanh ra khỏi sân và khóc nức nở sau tiếng còi mãn cuộc.

HLV Santos phát biểu tại cuộc họp báo sau trận: “Tôi không hối hận (để Ronaldo ngồi dự bị). Nó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, về mặt đội bóng, tôi không thể nghĩ bằng trái tim mình.

Tôi sử dụng đội hình đã thi đấu rất tốt trước Thụy Sĩ và không có lý do gì để thay đổi đội hình đó.

Quyết định chiến lược mà tôi phải đưa ra là một trong những quyết định khó khăn nhất, nhưng tôi không thể nghĩ bằng trái tim, tôi phải nghĩ bằng lý trí. Không phải Ronaldo không còn là một cầu thủ vĩ đại, bởi điều đó chẳng liên quan gì”.

Những chú sư tử Atlas Morocco đã ghi danh vào sử sách bóng đá thế giới khi trở thành đội bóng châu Phi và Ả Rập đầu tiên lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất World Cup 202,2 nhờ pha lập công duy nhất của Youssef En-Nesyri ở hiệp một.

HLV Santos từ chối trả lời việc liệu, ông có từ chức hay không và khẳng định, ông sẽ nói chuyện với chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha về tương lai của mình vào tuần tới.

HLV Santos chỉ ra rằng, các học trò đã gặp khó khăn trong việc tìm ra khoảng trống giữa các tuyến phòng ngự chơi cực kỳ kỷ luật của Morocco. Ông cũng không quên ca ngợi nỗ lực của đối thủ, bởi đó “hoàn toàn là công lao của họ”.

“Đôi khi trong bóng đá, điều bạn cần là một chút may mắn. Chúng tôi đã thể hiện sự nỗ lực và chất lượng, có một số cơ hội ghi bàn do công của Joao Felix, hay Bruno Fernandes sút vọt xà. Pha đánh đầu cuối cùng Pepe lẽ ra đã có thể gỡ hòa... chỉ thiếu một chút may mắn”, HLV Santos chua chát nói.

