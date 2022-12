Sắp cưỡng chế hàng chục biệt thự xây dựng trái phép ở Vĩnh Phúc

(PLO)- Mục đích là xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm lấn đất, chiếm đất đai và xây dựng trái phép trên diện tích đất UBND tỉnh đã thu hồi của một Công ty.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành văn bản về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm trên diện tích đất UBND tỉnh đã thu hồi từ Công ty TNHH Kim Long thuộc địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Theo đó, UBND thành phố Vĩnh Yên có đề xuất bằng văn bản số 107/UBND-TNMT ngày 7-12 về báo cáo dự thảo Kế hoạch tổng thể về cưỡng chế, xử lý vi phạm trên diện tích đất thu hồi từ Công ty TNHH Kim Long thuộc địa bàn thành phố Vĩnh Yên và văn bản số 78/STNMT-TTr ngày 14-12 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Từ đó UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng thể về cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm trên diện tích đất UBND tỉnh đã thu hồi của Công ty TNHH Kim Long thuộc địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Mục đích là xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm lấn đất, chiếm đất đai và xây dựng trái phép trên diện tích đất UBND tỉnh đã thu hồi của Công ty TNHH Kim Long thuộc địa bàn thành phố Vĩnh Yên, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Cạnh đó là nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả, lập lại kỷ cương pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng; yêu cầu người vi phạm chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai, xây dựng hiện hành; nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người sử dụng đất; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý trật tự xây dựng.

Yêu cầu các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai trên diện tích đất UBND tỉnh đã thu hồi của Công ty TNHH Kim Long thuộc địa bàn thành phố Vĩnh Yên đều phải bị xử lý nghiêm minh, triệt để, đúng quy định của pháp luật.

Xác định chính xác, đầy đủ, đúng pháp luật hành vi vi phạm về đất đai, xây dựng của từng trường hợp vi phạm. Việc ban hành các quyết định xử lý vi phạm, quyết định cưỡng chế đảm bảo căn cứ, chặt chẽ, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Quá trình thực hiện xử lý vi phạm được tiến hành công khai, minh bạch, có sự giám sát của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân 2 theo quy định của pháp luật, đảm bảo giữ ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau khi thực hiện cưỡng chế (quá trình thiết lập hồ sơ, xử lý, cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm); đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Các trường hợp cố tình gây cản trở, chống đối, quá khích trong quá trình tổ chức thực hiện, phải bị xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Xử lý nghiêm minh đối tượng “đưa thông tin sai sự thật” để đảm bảo việc thông tin, dư luận trong quá trình xử lý được thông suốt, đúng pháp luật. Việc tổ chức cưỡng chế thực hiện cưỡng chế phải chặt chẽ, đồng bộ, nghiêm túc và hiệu quả, đúng trình tự, thủ tục, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo sau khi kết thúc cưỡng chế.

Về nhiệm vụ tổ chức cưỡng chế trên ba xã, phường thuộc địa bàn thành phố, gồm: Phường Liên Bảo với tổng số có 60 trường hợp vi phạm trên diện tích 14,25 ha, trong đó có 14 trường hợp có Quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND tỉnh, 46 trường hợp có Quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên.

Tại xã Định Trung với tổng số có năm trường hợp vi phạm, trong đó có 3 trường hợp có Quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên, 2 trường hợp (một trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm) có Quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND tỉnh. Tổng diện tích vi phạm là 7,2ha, trên đất đã xây dựng nhà cấp bốn và các công trình phụ trợ khác.

Tại phường Khai Quang với tổng số 39 trường hợp vi phạm trên diện tích 51,065 ha, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên đã ban hành quyết định cưỡng chế.

Trước đó, vào cuối tháng 5-2022, tại núi Đinh xảy ra vụ sạt lở đất khiến bốn người trong một căn nhà bị vùi lấp, trong đó ba người tử vong tại chỗ, một phải nhập viện cấp cứu, nhưng cũng không qua khỏi sau ít ngày điều trị. Hiện trường quanh khu vực xảy ra vụ sạt lở, núi đồi bị “vạc đẽo”. Trên nền đất san lấp là những căn nhà kiên cố, nhấp nhô xen giữa những tán cây rừng.

Ngày 29-8-2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định số 1992 về việc thu hồi toàn bộ đất trồng mía giao cho Công ty TNHH Kim Long với lý do hết hạn sử dụng đất và không được gia hạn theo quy định của pháp luật. Dù vậy, những công trình trái phép vẫn mọc lên tại khu vực bị thu hồi.

