Sắp diễn ra ngày hội Thương nhân quận 5 với áo dài Việt

Vào ngày 28-3 UBND quận 5 sẽ tổ chức ngày hội “Thương nhân quận 5 với áo dài Việt” năm 2024 tại Trung tâm Thương mại Dịch vụ An Đông. Ngày hội diễn ra từ 7 giờ 30 đến 21 giờ cùng ngày với hàng hoạt chương trình hấp dẫn.

Điển hình như hội thi trang trí nón lá với 61 đội thi đến từ các công đoàn cơ sở trên địa bàn cùng hơn 150 chiếc nón lá sẽ được trang trí và trưng bày. Tiếp đến là hội thi trình diễn áo dài tập thể “Nét đẹp áo dài Thương nhân quận 5” thu hút gần 20 đội thi với các thí sinh là nam nữ doanh nhân, thương nhân, người lao động đang kinh doanh trên địa bàn...

Chương trình đồng diễn áo dài của quận 5 hưởng ứng Lễ hội Áo dài TP.HCM năm 2024 tại Hội quán Tuệ Thành. Ảnh: TT

UBND quận 5 còn tổ chức hơn 20 gian hàng kinh doanh các sản phẩm vải áo dài, áo dài may sẵn, phụ kiện áo dài; may áo dài lấy liền trong vòng ba tiếng… Đặc biệt là hai gian hàng áo dài yêu thương phục vụ người dân và du khách lựa chọn áo dài miễn phí.

Ngoài ra, 30 đơn vị kinh doanh các sản phẩm vải áo dài, phụ kiện, áo dài may sẵn và các nhà may cùng đồng loạt có các chương trình ưu đãi đặc biệt như giảm giá đến 50%, mua 2 vải áo tặng 1 vải quần, giảm giá 10% công may, đồng giá công may còn 400.000 đồng… dành cho khách hàng trong thời gian đến ngày 31-3.

Gia đình ba thế hệ cùng diện áo dài tham dự và cổ vũ hội thi “Khi đàn ông vào bếp” được tổ chức ngày 17-3 do UBND quận 5 tổ chức.

Đại diện UBND quận 5 cho biết ngày hội “Thương nhân quận 5 với áo dài Việt” năm 2024 được tổ chức với mong muốn tạo cơ hội giao lưu, kết nối giao thương giữa các thương nhân.

Đồng thời, giới thiệu đến người dân và du khách các hoạt động kinh doanh, mua sắm, điểm đến du lịch, các chợ truyền thống kinh doanh vải, phụ kiện may mặc... nổi tiếng lâu đời của quận 5. Đặc biệt, thông qua ngày hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch trên địa bàn.

THU TRINH