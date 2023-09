Sắp khởi công dự án cầu Đại Ngãi gần 8.000 tỉ đồng

(PLO)- Theo Ban Quản lý dự án 85, sau khi nhận mặt bằng sạch từ 2 tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng đơn vị sẽ khởi công gói thầu thi công cầu Đại Ngãi 2, tuyến và các công trình trên tuyến vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10-2023

Ngày 6-9, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ bàn giao mặt bằng dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 nối hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.

Tham dự lễ có Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm và lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi được Ban Quản lý dự án 85 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư.

Ông Tô Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất (TTPTQĐ) tỉnh Trà Vinh cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, TTPTQĐ đã triển khai thực hiện công tác kê biên kiểm đếm, lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư từ đầu tháng 3-2023.

Phương án đã được phê duyệt với tổng số hộ bị thiệt hại của dự án là 347 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức; tổng diện tích đất thu hồi là 286.847,3 m²; tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ là 206,43 tỉ đồng (trong đó chi phí để chi trả cho hộ là 190,38 tỉ đồng).

Qua 04 tháng thực hiện quyết liệt, đến nay, TTPTQĐ đã chi trả được 336 hộ (đạt 96,8%) với số tiền 178,8 tỉ đồng. Tổng diện tích đất đã thu hồi và hôm nay bàn giao chủ đầu tư để triển khai thi công là 274.393,6 m² đạt 95,7%.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhấn mạnh việc triển khai dự án Đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội khu vực ĐBSCL, cũng như của tỉnh Trà Vinh;

Góp phần thực hiện thành công chiến lược biển và có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng cho khu vực ven biển phía Nam.

"Việc tổ chức lễ bàn giao mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng (đoạn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh) đã đánh dấu bước đầu của công tác đầu tư xây dựng, từng bước hình thành một công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt này", ông Thiện cho biết.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, ngay sau khi dự án được phê duyệt, địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo để tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng và xử lý các vấn đề liên quan.

Thời gian tới, Trà Vinh sẽ tiếp tục vận động người dân bàn giao phần mặt bằng còn lại đang bị vướng, quyết tâm sẽ bàn giao 100% mặt bằng để chủ đầu tư khởi công dự án. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng giao Trung tâm phát triển quỹ đất sớm triển khai khu tái định cư để người dân ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Giám đốc Ban Quản lý dự án 85 cho biết sau khi nhận mặt bằng sạch từ 2 tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng đơn vị sẽ khởi công gói thầu thi công cầu Đại Ngãi 2, tuyến và các công trình trên tuyến vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10-2023, phấn đấu đưa vào sử dụng cuối năm 2025.

Còn gói thầu thi công cầu Đại Ngãi 1 cũng sẽ hoàn thành công tác thiết kế kỹ thuật, dự toán và dự kiến khởi công trong quý IV năm 2024, đưa vào sử dụng trong quý II năm 2028.

Dự án cầu Đại Ngãi nằm trên quốc lộ 60 nối 2 tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng, có điểm đầu giao quốc lộ 54 thuộc địa phận xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh và điểm cuối giao với Quốc lộ Nam Sông Hậu thuộc địa phận xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Đây công trình chiến lược, là trục giao thông quan trọng ven biển kết nối với các tỉnh ĐBSCL.

Toàn tuyến dự án cầu Đại Ngãi có chiều dài trên 15,14km, 5 nút giao, 7 cầu, trong đó có 2 cầu vượt chính cầu Đại Ngãi 1 và cầu Đại Ngãi 2. Tổng mức đầu tư của dự án gần 8.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào cuối năm nay.

Khi dự án hoàn thành, tuyến Quốc lộ 60 sẽ được nối thông hoàn toàn và tạo thành tuyến trục dọc hành lang phía Đông cho khu vực ĐBSCL, rút ngắn được khoảng 80km cự ly từ TP.HCM đến các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Đồng thời giảm áp lực giao thông ngày càng lớn trên quốc lộ 1A, đáp ứng nhu cầu giao thông tăng cao khi các khu kinh tế Định An, khu công nghiệp Trần Đề, Đại Ngãi, An Nghiệp, Mỹ Thanh, Vĩnh Châu,…đi vào hoạt động; tăng khả năng đảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực ven biển phía Nam.

