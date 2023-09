Sập mái taluy công trình khu tái định cư, 1 người tử nạn

(PLO)- Vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình khu tái định cư ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên làm một người chết.

Ngày 8-9, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, Phú Yên cho hay các cơ quan chức năng đang điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình khu tái định cư xã An Định khiến một người tử vong.

Cũng theo ông Hoàng, dự án khu tái định cư xã An Định do UBND huyện Tuy An làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là liên danh hai doanh nghiệp ở TP Tuy Hòa, Phú Yên.

Theo một nguồn tin khác, sáng cùng ngày, một số nhân công đang thi công phần hố trụ bê tông tại công trình trên. Bất ngờ, mái taluy của công trình bị sập, làm một khối lượng lớn đất đá từ trên cao đổ xuống, đè lấp ông NTL (44 tuổi, ngụ thôn Phong Hậu, xã An Định). Một người khác may mắn thoát kịp ra ngoài.

Các công nhân đang làm việc tại công trình trên đào bới, đưa ông L ra ngoài, chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tuy An.

Lâm Đồng: Bờ taluy trong khu vực hồ Tuyền Lâm có nguy cơ sạt lở (PLO)- Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang gấp rút kiểm tra, quan trắc bờ taluy nghiêng, có nguy cơ sạt lở trên đường hoa Đỗ Quyên trong Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm.

TL