Sạt lở đất ở Hà Giang vùi lấp nhà dân và xe cộ, 2 người mất tích 29/09/2024 15:31

Ngày 29/9, tại huyện Bắc Quang, Hà Giang, mưa lớn và giông sét đã gây sạt lở đất nghiêm trọng, gây thiệt hại về tài sản và đe dọa tính mạng của người dân. Từ đêm 27/9 đến sáng 29/9, nhiều xã trong khu vực như Thượng Bình, Đồng Tâm, Việt Vinh đã chịu ảnh hưởng nặng nề. Một trong những thiệt hại đáng tiếc là việc bà Vần Thị X. (54 tuổi) ở xã Việt Vinh bị lũ cuốn trôi, và lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Tại xã Đồng Tâm, sạt lở đất từ ta luy dương đã vùi lấp nhà bếp của hộ gia đình ông Mai Ngọc T., khiến cháu Mai Thị Ch., học sinh lớp 5, bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận hiện trường để giải cứu. Ngoài ra, lũ lụt đã gây thiệt hại cho 15 hộ gia đình ở Việt Vinh và Đồng Tâm. Trên quốc lộ 2, tại km51 qua xã Việt Vinh, nước lũ tràn qua đường và sạt lở đất gây ách tắc giao thông, nhiều phương tiện gặp nạn. Công an huyện Bắc Quang và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Giang đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường để hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả và phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại.