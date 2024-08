Sạt lở nghiêm trọng khiến quốc lộ 18B bị chia cắt 21/08/2024 11:24

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều hôm qua, 20-8, tại vị trí Km4/10 Quốc lộ 18B, khu vực đi qua dốc Tài Phật, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, Quảng Ninh.

Sạt lở nghiêm trọng khiến quốc lộ 18B bị chia cắt. Ảnh: Người dân cung cấp

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, vụ sạt lở đã tạo thành một hố sâu, kéo sụt phân nửa mặt đường nhựa, làm gián đoạn hoàn toàn tuyến đường đi lên khẩu Bắc Phong Sinh.

Các lực lượng chức năng đang hướng dẫn người và phương tiện tạm thời không lưu thông để đảm bảo an toàn. Cơ quan chức năng Quảng Ninh cho biết đang khẩn trương đánh giá tình hình, triển khai các phương án khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Bước đầu, nguyên nhân gây sạt lở có phần do mưa to kéo dài trong hai ngày nay, khiến nền đất khu vực này ngấm no nước.