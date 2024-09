Sau 4 năm mở lại phiên tòa, lại tiếp tục hoãn xử vụ bị truy tố vì 'làm phiền người khác 20 phút' 19/09/2024 15:17

Sáng 19-9, TAND TP Tân Uyên (Bình Dương) mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ xâm phạm chỗ ở của người khác đối với các bị cáo Trần Minh Đức, Trần Thị Mỹ Hạnh và Vũ Ngọc Sang (cùng ngụ TP.HCM).

Đây là lần thứ ba TAND TP Tân Uyên mở phiên xét xử, sau 4 năm có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tuy nhiên, khi bắt đầu phiên xét xử, HĐXX cho rằng phía bị hại trong vụ án là bà Nguyễn Thị Tư và những người khác được toà triệu tập tham gia phiên toà vắng mặt không có lý do. Vì vậy, HĐXX quyết định hoãn phiên toà xét xử đối với bị cáo và dự kiến mở lại phiên xét xử vào ngày 18-10.

Như PLO, vụ án bắt nguồn từ việc mua bán đất giữa ông Đức và bà Nguyễn Thị Tư (ngụ TP Tân Uyên) vào cuối năm 2007. Hai bên làm hợp đồng mua bán giấy tay hai mảnh đất ở thị xã Tân Uyên (hiện là TP Tân Uyên). Bà Tư nhận 250 triệu đồng, giao cho ông Đức hai sổ hồng, cam kết làm hợp đồng công chứng sang tên trong vòng một tháng và nhận số tiền còn lại.

Tuy nhiên, bà Tư lại lấy cớ mất sổ hồng để xin cấp lại. Sau đó, bà thế chấp sổ hồng mới cho ngân hàng để vay tiền, rồi viết giấy tay bán cho nhiều người khác. Hay tin, ông Đức liên tục gặp bà Tư để đòi lại tiền nhưng không được nên nhiều lần làm đơn tố cáo bà Tư lừa đảo khi có hành vi đem một mảnh đất bán cho nhiều người.

Các bị cáo trong vụ án buồn bã khi bước ra khỏi cổng TAND TP Tân Uyên khi phiên xét xử bị hoãn. Ảnh: VŨ HỘI

Tuy nhiên, Công an huyện Tân Uyên cho rằng là đây là việc mua bán giấy tờ tay giữa 2 người nên chỉ là quan hệ dân sự. Từ đó, ông Đức liên tục gặp bà Tư để đòi lại tiền nhưng không được.

Ngày 2-11-2018, khi ông Đức cùng bà Hạnh và ông Sang đến nhà bà Tư thì cửa cổng và cửa nhà đều đang mở. Thấy nhóm ông Đức đến, bà Tư có mặt tại nhà nhưng ngay lập tức ra khỏi nhà và báo chính quyền đến sau 20 phút. Sau đó Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên khởi tố bị can đối với ông Đức, bà Hạnh và ông Sang, VKS truy tố họ về hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác…

Tại phiên tòa ngày 4-7-2019, HĐXX đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ nhiều vấn đề, trong đó cần làm rõ những mâu thuẫn về thời gian các bị cáo xâm phạm chỗ ở của bị hại.

Đến phiên tòa ngày 28-7-2020, HĐXX tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung với nhận định: Nếu bà Tư còn nợ tiền mà các bị cáo đến nhà bị hại, cổng nhà không đóng, bị hại có mặt tại nhà nhưng do hoảng sợ nên ngay lập tức ra khỏi nhà và báo chính quyền sau 20 phút thì việc các bị cáo đến nhà bị hại là có lý do và vào nhà bằng lối cổng mở là không có hành vi xâm phạm trái pháp luật chỗ ở của bà Tư. Do đó, chưa đủ cơ sở buộc tội các bị cáo xâm phạm chỗ ở của người khác.

Sau đó, ngày 3-12-2020, CQĐT tạm đình chỉ điều tra, chờ kết quả giám định tâm thần của bị hại. Đến ngày 15-3-2023, CQĐT phục hồi điều tra vụ án. Từ đó đến nay Cơ quan CSĐT có đến 3 lần ra kết luận điều tra bổ sung thì có 2 lần bị VKSND TP Tân Uyên ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Tuy nhiên, ngày 28-6-2024 cáo trạng có thêm tình tiết mới bất ngờ. Cụ thể, ngày 2-11- 2018 khi công an đến làm việc thì bị can Hạnh và Sang ra khỏi nhà bà Tư, bị can Hạnh lấy ổ khoá cửa cổng nhà bà Tư khoá cửa cổng lại... Khoảng 10 đến 15 phút sau, lực lượng công an phường cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể đến nhà bà Tư yêu cầu mở cửa cổng nhà bà Tư để vào làm việc, giải thích vận động yêu cầu các bị can Hạnh, Sang và Đức rời khỏi nhà bà Tư nhưng các bị can không đồng ý nên công an phường đã tiến hành cưỡng chế.