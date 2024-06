Sau điều tra của Pháp Luật TP.HCM: Chính quyền vào cuộc, nhiều 'rạp phim tình nhân' đồng loạt đóng cửa 20/06/2024 19:26

Ngày 20-6, đại diện UBND phường 12, quận 10, cho biết: “Trước và sau khi nhận thông tin PLO phản ánh, địa phương đã lập đoàn kiểm tra, yêu cầu cơ sở Kat in love đường Sư Vạn Hạnh tạm ngưng hoạt động, để làm rõ những dấu hiệu có vi phạm”.

Trước đó, phường cho biết cơ sở có tên Kat in love – couple cinema (rạp phim tình nhân) tại đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 đã bị xử phạt nhiều lần về việc không đảm bảo an ninh trật tự. Phường đã yêu cầu chủ cơ sở Kat in love dẹp bỏ dịch vụ sextoy.

"Mô hình doanh này khá mới nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn" - đại diện UBND phường 12, quận 10 cho biết thêm.

Kat in love tại đường Thành Thái hiện nay cũng đã đóng cửa. Nói về cơ sở này, ngày 19-6, Chủ tịch UBND phường 14, quận 10 cho biết phường đã làm việc với cơ sở này và phía họ đã nộp phạt với số tiền 15 triệu đồng.

Kat in love - couple cinema trên đường Thành Thái, phường 14, quận 10 thông báo cơ sở tạm ngưng hoạt động.

Theo ghi nhận, địa điểm rạp phim tình nhân có tên Kat in love – couple cinema tại đường 20 và đường Nguyễn Văn Công quận Gò Vấp đã đóng cửa, tạm ngưng hoạt động.

Cơ sở rạp phim tình nhân tại đường Lê Lai cũng đóng cửa và gỡ hết các bảng hiệu có tên Kat in love. Trên Google và mạng xã hội nhiều cơ sở rạp phim tình nhân mà PLO phản ánh đã đổi tên từ Kat in love thành Numbnut (kinh doanh khách sạn).

Cơ sở tại đường Lê Lai đóng cửa và gỡ hết các bảng hiệu có tên Kat in love - couple cinema

Trao đổi với PLO, đại diện UBND phường 5, quận Gò Vấp, cho biết cơ sở kinh doanh ở đường Lê Lai hoạt động theo loại hình lưu trú. Tuy nhiên, cơ sở này thường xuyên thay đổi người đại diện kinh doanh nên việc kiểm tra của phường cũng chỉ dừng lại ở mức độ nhắc nhở. Khi chủ mới hoàn thiện các thủ tục pháp lý mới đi vào hoạt động.

"Đây là loại hình kinh doanh mới và còn nhiều vấn đề phức tạp. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục chỉ đạo kiểm tra thường xuyên, kể cả đột xuất đối với cơ sở có tên Kat in love – couple cinema, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định" - đại diện UBND phường 5, quận Gò Vấp nói.