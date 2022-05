Sau đợt lạnh bất thường, miền Bắc lại mưa lớn diện rộng

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ nay đến ngày 23-5, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Thực tế trong đêm qua và sáng sớm nay, 20-5, ở Lai Châu và Điện Biên đã có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Tiếp tục đưa ra dự báo, cơ quan này nhận định từ ngày 24-5, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng giảm dần. Tuy nhiên, mưa giông ở khu vực này còn có khả năng kéo dài.

Ngoài ra, từ nay đến ngày 23-5, ở Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa khoảng 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (mưa giông tập trung vào chiều và tối).

Trao đổi với PLO, PGS.TS Phạm Thị Thanh Ngà, Phó viện trưởng Viện Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, cho biết sở dĩ tháng 5 năm nay có mưa nhiều hơn so với trung bình nhiều năm là bởi tác động của trạng thái La Nina. Khi mưa nhiều thì nền nhiệt độ thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

"Thông thường, tháng 5 rất ít các đợt không khí lạnh, nhưng không phải không có, nhưng các đợt không khí lạnh về chỉ gây ra sự bất ổn định để tạo mưa, nền nhiệt không giảm nhiều. Còn đợt không khí lạnh gây giảm nhiệt hơn so với trung bình nhiều năm như vào giữa tháng 5 vừa qua là hiếm, khá bất thường. Theo dự báo xu thế chung thì tháng 5, tháng 6 vẫn duy trì nền nhiệt độ thấp hơn so với trung bình nhiều năm" - bà Ngà nói.

Tiếp tục chia sẻ về đợt mưa lớn ở Bắc bộ đang tới, Phó viện trưởng Viện Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, cho biết đây là giai đoạn giao mùa, ẩm nhiều, lại chịu sự kích hoạt của không khí lạnh nên gây ra mưa lớn.

Vừa qua khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã trải qua một đợt mưa diện rộng, đất đã ngấm nước, nên với đợt mưa lớn tiếp theo này sẽ có nguy cơ rất cao xảy ra các thiên tai như sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, đặc biệt là giông, lốc, sét, mưa đá nên người dân cần hết sức đề phòng.

Ngày 20-5, Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.